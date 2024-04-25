Москва хоче спровокувати конфлікт Києва з поляками брехнею про анексію частини України, ‒ Сікорський

"Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів – це Україна".

Російські пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками та українцями, поширюючи інформацію про плани Польщі анексувати частину українських територій.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише “Європейська правда” з посиланням на RMF FM.

Він підкреслив, що збереження підтримки Європейським Союзом незалежності України з курсом на членство у ЄС буде пріоритетом європейської політики уряду.

“Росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас – це Україна; Крим це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина – це теж Україна. Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів – це Україна”, – сказав голова МЗС, використовуючи українську, а не польську вимову назви Львова.

Він підкреслив, що російські лідери та пропагандисти хочуть ввести поляків у конфлікт з українцями.

Сікорський нагадав, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов’язання перед Україною. Він підкреслив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний хаб, Варшава хоче разом формувати ці зобов’язання, а не спостерігати з боку.