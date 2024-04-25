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Москва хоче спровокувати конфлікт Києва з поляками брехнею про анексію частини України, ‒ Сікорський

"Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів – це Україна".

Москва хоче спровокувати конфлікт Києва з поляками брехнею про анексію частини України, ‒ Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Російські пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками та українцями, поширюючи інформацію про плани Польщі анексувати частину українських територій.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише “Європейська правда” з посиланням на RMF FM.

Він підкреслив, що збереження підтримки Європейським Союзом незалежності України з курсом на членство у ЄС буде пріоритетом європейської політики уряду.

“Росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас – це Україна; Крим це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина – це теж Україна. Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів – це Україна”, – сказав голова МЗС, використовуючи українську, а не польську вимову назви Львова.

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Він підкреслив, що російські лідери та пропагандисти хочуть ввести поляків у конфлікт з українцями.

Сікорський нагадав, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов’язання перед Україною. Він підкреслив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний хаб, Варшава хоче разом формувати ці зобов’язання, а не спостерігати з боку.

  • Очільник польського МЗС виступив у парламенті з презентацією нового напрямку зовнішньої політики уряду прем’єр-міністра Дональда Туска, пояснюючи польській та світовій аудиторії, як змінилися пріоритети Польщі після минулорічних виборів. Міністр, зокрема, зазначив, що напад Росії на НАТО завершився би поразкою Москви, але військовий блок має посилити свою оборону.
  • Також йшлося, що розвиток і безпека Польщі мають базуватися як на трансатлантичній співпраці, так і на європейській інтеграції, а Варшава готова взяти на себе відповідальність за глобальні виклики.
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