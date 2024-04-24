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Єрмак і радник Байдена обговорили посилення української ППО

Телефонна розмова відбулася перед голосування Сенату США за законопроєкт про допомогу Україні.

Єрмак і радник Байдена обговорили посилення української ППО
Джейк Салліван і Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як ідеться на сайті глави держави, розмова відбулася напередодні голосування в Сенаті США, який ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні.

Єрмак відзначив важливість постійного плідного діалогу з американською стороною, який був дуже інтенсивним протягом кількох останніх місяців. 

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті. Єрмак поінформував Саллівана про наслідки обстрілів цивільної та критичної інфраструктури й укотре наголосив на потребі посилення протиповітряної оборони України сучасними західними системами.

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