Єрмак і радник Байдена обговорили посилення української ППО

Телефонна розмова відбулася перед голосування Сенату США за законопроєкт про допомогу Україні.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як ідеться на сайті глави держави, розмова відбулася напередодні голосування в Сенаті США, який ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні.

Єрмак відзначив важливість постійного плідного діалогу з американською стороною, який був дуже інтенсивним протягом кількох останніх місяців.

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті. Єрмак поінформував Саллівана про наслідки обстрілів цивільної та критичної інфраструктури й укотре наголосив на потребі посилення протиповітряної оборони України сучасними західними системами.