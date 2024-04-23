Має бути серйозний підхід до вивчення історії в школі державному рівні, щоб протистояти пропаганді, - військовий "Фрост"

Боєць «Азова» Микола Кущ з позивним «Фрост» поділився своїми роздумами про протистояння Росії у інформаційній війні. Він наголошує, що Україна повинна більше уваги приділяти вивченню історії у школах, щоб майбутні покоління наших громадян були більш стійкими до російської пропаганди.

Таку думку він висловив у новому випуску проєкту «Станція Краматорськ», який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

«Фрост» зазначив, що вперше задумався про те, що російська пропаганда бреше під час війни у Грузії. Тоді йому було всього 10 років.

«Пам’ятаю себе у 2008 році, мені було 10 років. У Грузії неслась війна. У мене бабуся-сталіністка, питаю у неї, що сталося. Вона мені сказала, що Грузія напала на Росію, і туди миротворці зайшли. Відкриваю мапу – маленька Грузія і велика Росія. Навіть у мене картина не складалася. Також пам’ятаю, у нас по телебаченню крутили якийсь російський пропагандистський фільм про якогось репортера. Там були кадри, як їде БТР з грузинським прапором, от щоб добре було видно, що це грузини, і починає стріляти по приватних будинках і по цивільних. І ти собі думаєш, навіщо грузини вбивають своє цивільне населення. Мені в 10 років здавалося, що тут попахує брехнею», – сказав військовий.

Він додав, що тоді щиро дивувався, як дорослі можуть вірити у російську брехню про Грузію, чому не намагаються зівставити факти та зробити елементарні висновки про ситуацію.

На думку «Фроста», щоб люди краще розуміли, що відбувається у світі, та відчували, коли їм брешуть, варто ретельніше вивчати історію.

«Я вважаю, що на державному рівні має бути серйозний підхід до вивчення історії в школі. Я просто пам’ятаю, яке ставлення до історії було у мене, коли я навчався у військовому ліцеї. Нам казали: «От математика, треба шість пар на тиждень, а історію не треба, давайте ще геометрію поставимо». От і виріс якийсь Вася, який кричить за «русскій мір», але дуже добре знає геометрію. Ви б краще ставили декілька пар історії, і прямо робили на ній наголос, і ще й перевіряли вчителів, які цю історію викладають», – сказав військовослужбовець.

Він також схвалює військово-патріотичне виховання для дітей, адже важливо, щоб діти змалку розуміли, громадянами якої держави вони є.

«Це у будь-якому разі потрібно, адже дітей, навіть якщо не брати до уваги ідеологічний аспект, з самого дитинства привчають, що таке добре і що таке погане, привчають до спорту, хороших звичок, взаємоповаги. Також дітей з дитинства вчать історії, щоб для них в 30 років не стало відкриттям, що Харків насправді не «перша столиця України». Діти з дитинства розуміють, в якій державі вони живуть, що вони мають, через що пройшла ця держава і ці люди, що вони мали те, що мають, щоб вони з самого дитинства це цінували. Наприклад, мій розум і мою свідомість свого часу врятував урок історії», – сказав «Фрост».

Микола «Фрост» Кущ став на захист Батьківщини у 18 років, зараз йому 25. Воював на Донбасі під час АТО/ООС, а після початку повномасштабного вторгнення РФ у складі «Азова» брав участь у обороні Маріуполя. Пройшов через російський полон, був засуджений до страти так званим «судом ДНР». «Фрост» був одним із військових, який обміняли на Віктора Медведчука. Зараз Микола повернувся в стрій та продовжує захищати Україну.

Нагадаємо, раніше міністр науки та освіти України Оксен Лісовий розповів про підготовку пакета методичних рекомендацій для вчителів щодо викладання новітньої історії у школі. Міністр також висловився, що потрібно вносити зміни до підручника з історії України та переглядати підходи до викладання цього предмета у школі. Однак реалізація цих задумів потребує часу.