В АРМА визначилися, хто продаватиме яхту Медведчука Royal Romance

Переможцем став аукціонний дім, який спеціалізується на реалізації елітного морського транспорту.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначилось із компанією, яка реалізує один із вартісних активів Віктора Медведчука – яхту “Royal Romance”.

Як повідомили в АРМА, під час засідання конкурсної комісії з відбору юридичної особи, яка здійснюватиме реалізацію (реалізатора) арештованої яхти, учасники комісії розглянули заявки трьох претендентів та обрали переможця конкурсу.

Серед заявників є три відомих в світі аукціонних домів. Одного з учасників – Asset Reality Limited зі США – не допущено внаслідок “невідповідності процедури порядку реалізації, яка передбачена постановою Уряду України, подання неповного пакету документів та з порушенням встановлених вимог”.

"Члени Комісії оцінювали кожного учасника в прямому ефірі, виставляючи бали за вісьмома критеріями. В результаті оцінювання переміг нідерландський Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який отримав загальний бал 164 і середній 35,8. Аукціонний дім Boathouse Auctions (США) отримав загальний бал 108 і середній бал 21,6", ідеться у повідомленні.

Під час конкурсу озвучено, що за запитами Національного агентства СБУ надала Комісії лист по кожному учаснику — про непричетність до Російської Федерації, Білорусі чи Медведчука або пов'язаних із ним осіб.