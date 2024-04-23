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В АРМА визначилися, хто продаватиме яхту Медведчука Royal Romance

Переможцем став аукціонний дім, який спеціалізується на реалізації елітного морського транспорту.

В АРМА визначилися, хто продаватиме яхту Медведчука Royal Romance
Арештована яхта Медведчука Royal Romance
Фото: vesselfinder.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначилось із компанією, яка реалізує один із вартісних активів Віктора Медведчука – яхту “Royal Romance”

Як повідомили в АРМА, під час засідання конкурсної комісії з відбору юридичної особи, яка здійснюватиме реалізацію (реалізатора) арештованої яхти, учасники комісії розглянули заявки трьох претендентів та обрали переможця конкурсу.

Серед заявників є три відомих в світі аукціонних домів. Одного з учасників – Asset Reality Limited зі США – не допущено внаслідок “невідповідності процедури порядку реалізації, яка передбачена постановою Уряду України, подання неповного пакету документів та з порушенням встановлених вимог”. 

"Члени Комісії оцінювали кожного учасника в прямому ефірі, виставляючи бали за вісьмома критеріями. В результаті оцінювання переміг нідерландський Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який отримав загальний бал 164 і середній 35,8. Аукціонний дім Boathouse Auctions (США) отримав загальний бал 108 і середній бал 21,6", ідеться у повідомленні.

Під час конкурсу озвучено, що за запитами Національного агентства СБУ надала Комісії лист по кожному учаснику — про непричетність до Російської Федерації, Білорусі чи Медведчука або пов'язаних із ним осіб.

  • У січні цього року окружний суд м. Спліт у Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Віктора Медведчука Royal Romance.
  • Хорватська поліція арештувала яхту в порту міста Рієка у березні 2022 року. Royal Romance входить до п'ятірки найрозкішніших яхт у світі і використовується виключно для потреб власника та його гостей. Витрати на її утримання та подорожі оцінюють у 15-20 мільйонів доларів на рік.
  • Судно арештували в межах санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії, російських олігархів, можновладців і пов'язаних з ними осіб. 
  • Суд наклав арешт на яхту ще у 2021 році. Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). У тому числі мова йде про заходження в порти окупованого РФ Криму.
  • У лютому Кабінет Міністрів України погодив продаж Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.
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