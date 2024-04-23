Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України

Та мені забракло деяких, так би мовити, акцентів і аргументів, які стосуються ставлення до приватної колекції як цілісності. Адже в намірах АРМА йшлося виключно про картини, тоді як серед конфіскованого в державного злочинця були не лише живописні полотна. Чому вирішили їх виділити, не показавши попередньо всього масиву націоналізованих артефактів? Навіщо говорити публічно про продаж саме картин, якщо, навіть за офіційними деклараціями, у власності Медведчука були набагато цінніші речі?

У день, коли оголосили, що АРМА хоче продати картини з конфіскованої колекції Віктора Медведчука , я ретельно переглядала сторінки колег, щоб зрозуміти їхні думки стосовно цієї події. Майже одностайною була пропозиція ці артоб’єкти спочатку оглянути, аби зрозуміти, що можна передати до Музейного фонду України, аби поповнити збірки музеїв, особливо пограбованих під час окупації.

Фото: slidstvo.info Картина художника Івана Айвазовського Фото: slidstvo.info Картина Костянтина Крижицького Фото: slidstvo.info Пейзаж Володимира Орловського Фото: slidstvo.info Картина Костянтика Коровіна Фото: slidstvo.info Картина Йосипа Бокшая Фото: Слідство.інфо Картина Гаврила Глюка

Питання лише на перший погляд формальне, але за поділом колекції відповідно до такого принципу (картини й інше) тягнеться шлейф травми насильницької націоналізації 1920-х років минулого століття, якщо узагальнити — поповнення (або формування) локальних музейних збірок в УРСР з артефактів здебільшого живописних. Практика «експропріації експлуататорів» базувалась на тому, щоб відбирати те, що можна буде вигідно продати в той «буржуазний світ», який такі цінності й породив. Картина як спадкоємиця новацій періоду Ренесансу, включно з так званим Північним, вважалась типом зображення, який найбільше накопичувався саме у приватних замовників — навіть якщо ними були не секуляризовані колекціонери, а, до прикладу, папи з Ватикану.

Поява великих аукціонних домів довгий час також спонукала до того, щоб вважати замовлення, володіння й перепродаж олійного живопису найвигіднішим технологічно. Збірки найбільших, передовсім європейських музеїв принаймні до початку ХХ століття намагалися тримали паритет «скульптура — археологія — живопис», який, однак, після Другої світової війни змінився. І не на користь класичних видів мистецтва — у експозиціях з’явилися як новітні види (наприклад, інсталяція, відео- й медіаарт), так і ті, що їх у радянському мистецтвознавстві називали доволі принизливо «декоративно-прикладним мистецтвом». Бо вони стали повноцінною частиною такого явища, як дизайн, предметний і модний.

Після Революції гідності у 2014 році НХМУ створив концептуальну експозицію «Кодекс Межигір’я», де запрошені куратори Аліса Ложкіна й Олександр Ройтбурд разом з музейниками показали рівень смаків колекціонера, експрезидента України, утікача, який впродовж років накопичував у приватній резиденції Межигір’я тисячі артефактів. У музейних залах тоді продемонстрували те, чого він не взяв до вервечки великогабаритних вантажівок, якими таємно вивіз цінне майно за межі країни, котрій склав присягу на вірність. Публічна демонстрація залишених решток колекції була і актом кураторського аналізу, і глядацького осміювання смаків й уподобань тієї страти «державців», які перетворювали владні можливості в підтримку кітчу й візуального трешу. На певний період цей проєкт протверезив багатьох дієвців артринку, які почали оцінювати спроможності «еліт» стати повноцінними меценатами, замовниками й колекціонерами артефактів, що існують на ринку: люди такого штибу не мали критеріїв для естетичного вибору рівно так само, як не мали й етичних норм.

Фото: Катя Куницкая Виставка предметів, знайдених у Межигір'ї Фото: Катя Куницкая Фото: Катя Куницкая Фото: Катя Куницкая Василий Поленов, "Христос и грешница" Фото: Катя Куницкая Александр Ройтбурд и портрет Януковича Фото: Катя Куницкая Фото: Катя Куницкая Со-куратор выставки Алиса Ложкина Фото: Катя Куницкая Фото: Катя Куницкая Со-куратор выставки Александр Ройтбурд Фото: Катя Куницкая Фото: Катя Куницкая Фото: Катя Куницкая Фото: Катя Куницкая Елена Живкова, замдиректора по научной работе Национального музей Ханенко Фото: Катя Куницкая Хендрик ван Бален, "Сбор манны небесной"

У ситуації з колекціями зрадника Медведчука державні органи, порадившись з експертами, у 2024-му мали шанс зробити ще один крок до того, щоб відійти від совкової практики «продаємо живопис, дорого». Попри воєнний стан і складний час для державних музеїв, спробувати спільно створити прецедент публічної демонстрації, аналізу й обговорення, що стосувалося б не розполовиненого, а цілісного, так би мовити, «ансамблю колекцій» нувориша, який роками використовував владні можливості, щоб накопичувати різноманітні артоб’єкти. Не підкилимно, а публічно показати — що, коли, як, у кого придбано чи замовлено, за якими цінами, на які об’єкти є відповідні документи, а що не стосується легального артринку. За повною номенклатурою, включно з якимось антикварним сервізом на 120 персон чи галереєю парадних портретів, не оминаючи бібліотеку та ювелірні прикраси.

Чому проведення такої акції публічно створило б важливий прецедент не лише у візуальному сенсі?

По-перше, важливо зрозуміти, яким був рівень фінансових вкладень, офіційних (що стосуються декларацій) і прихованих (що свідчать про наявність «обслуги», яка радить і знаходить речі без провенансу). По-друге, важливо зафіксувати, на яку глибину століть працює ринок стилізацій чи й підробок, і не лише живопису — чомусь не маю сумнівів, що в такій колекції є підробки, які стали, нагадаю, у ХХ столітті також окремою проблемою артринку. По-третє, аби побачити, скільки і які артефакти музейники різного типу підпорядкування захочуть, вільно й без примусу «контролюючих інстанцій», взяти у свої колекції. Адже є проблема, яку не надто воліють озвучувати взагалі, а з лютого 2024 року особливо — проблема сховищ, їхнього технологічного оснащення й місткості. Через що під час воєнного стану багато музейників радо вивезли свої колекції до колег, і за кордон також.

Фото: Слідство.інфо Картини, вилучені правоохоронцями в маєтку Віктора Медведчука

Такий прецедент залученості до осмислення феномену (одного з феноменів сучасного колекціонування), певним чином висвітлений у медіа, став би для дієвців поштовхом зрозуміти: не органи держави володіють монопольним правом «взяти все і поділити» (переклад мій, вибачайте, кому цитувати цього автора видається блюзнірством). Навіть якщо це приватне майно ненависного зрадника. Поняття «націоналізації», яким зловживали в радянському правочинстві, має змінюватись і в технологічних процесах. Бо в СРСР «націоналізувати» означало «передати у володіння державним (читай репресивним) органам» для збереження чи продажу, значно рідше — для експонування. Адже навіщо громадянам соціалістичної країни милуватися красою, створеною в капіталістичному світі? А от у сучасній республіці Україна «національна спадщина» має ставати все більш публічною.

Якщо ж раптом на експонування артефактів такого колекціонера прийшло б критично мало «простих глядачів», бо вони вирішать, що для них цінніше відвідати інші виставкові проєкти, — це може бути також вироком колекційній діяльності зрадника й усвідомленням, що вартість експонатів не завжди з роками автоматично стає культурною цінністю.

І ще. Риторика «продаємо, щоб пустити гроші на зброю» в цьому випадку не працює: брендові годинники та яхти, про націоналізацію яких медіа також повідомляли, у такому процесі фінансово набагато ефективніші.