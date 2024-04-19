Зеленський нагородив Алена Делона орденом, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".
Про це в прямому ефірі повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко, передає TV5.
"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", – йдеться у повідомленні.
L’ambassadeur d’Ukraine en France Vadym Omelchenko annonce en direct à @viguier_cyril sur @TV5MONDE que le Président Volodymyr Zelensky @zelenskyyua décerne la « l’ordre du mérite Ukrainien » à Alain Delon. Un geste rarissime et inédit à l’égard d’un étranger. pic.twitter.com/0QBTxDMr30— TV5MONDE PRO (@TV5MONDE_pro) April 18, 2024
- Посольство України у Франції спільно з журналістською командою Cyril Viguier запустили проєкт солідарності з Україною. В рамках цього проєкту Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка.
- Видатний французький актор Ален Делон озвучив французькою "Заповіт" Тараса Шевченка.
- Останньою великою публічною появою Делона було отримання почесної “Золотої пальмової гілки” на Каннському кінофестивалі в 2019 році.