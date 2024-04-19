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Зеленський нагородив Алена Делона орденом, - ЗМІ

Це рідкісний жест, зазначили на французькому телебаченні.

Зеленський нагородив Алена Делона орденом, - ЗМІ
Зеленський нагородив Алена Делона орденом
Фото: Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Про це в прямому ефірі повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко, передає TV5.

"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", – йдеться у повідомленні.

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  • Посольство України у Франції спільно з журналістською командою Cyril Viguier запустили проєкт солідарності з Україною. В рамках цього проєкту Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка. 
  • Видатний французький актор Ален Делон озвучив французькою "Заповіт" Тараса Шевченка.
  • Останньою великою публічною появою Делона було отримання почесної “Золотої пальмової гілки” на Каннському кінофестивалі в 2019 році.
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