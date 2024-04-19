Зеленський нагородив Алена Делона орденом, - ЗМІ

"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", – йдеться у повідомленні.

Про це в прямому ефірі повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко, передає TV5.

Президент України Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Це рідкісний жест, зазначили на французькому телебаченні.

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