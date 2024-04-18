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Мінкультури закликає передати вилучені у Медведчука твори мистецтва українським музеям

Йдеться про музеї, чиї колекції постраждали через війну.

Мінкультури закликає передати вилучені у Медведчука твори мистецтва українським музеям
Мінкультури закликає передати вилучені у Медведчука твори мистецтва українським музеям
Фото: Слідство.Інфо

Мінкультури закликає передати українським музеям, чиї колекції постраждали через війну, вилучені у Віктора Медведчука твори мистецтва.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Мінкультури просить провести експертизу вилучених у Віктора Медведчука робіт. Після цього міністерство просить передати цінні твори до українських музеїв, оскільки культурна цінність цих творів мистецтва може значно перевищувати економічну. 

Йдеться про музеї, чиї колекції постраждали внаслідок війни або були викрадені під час окупації.

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В міністерстві нагадали, що з бюджету України більше 20 років не виділяються кошти на поповнення колекцій музеїв державної та комунальної власності. 

При цьому від початку російської агресії, з 2014 року, Музейний фонд України втратив понад 1,7 млн предметів, які РФ викрала, знищила чи пошкодила. 

  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини з колекції екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.
  • Створена Агентством конкурсна комісія виставить картини на продаж незабаром. Усі кошти, які отримають від продажу, спрямують до державного бюджету.
  • У квітні 2022 року Нацполіція арештувала 300 картин відомих художників, які належали дружині Медведчука.
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