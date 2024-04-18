Мінкультури закликає передати вилучені у Медведчука твори мистецтва українським музеям

Мінкультури закликає передати українським музеям, чиї колекції постраждали через війну, вилучені у Віктора Медведчука твори мистецтва.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Мінкультури просить провести експертизу вилучених у Віктора Медведчука робіт. Після цього міністерство просить передати цінні твори до українських музеїв, оскільки культурна цінність цих творів мистецтва може значно перевищувати економічну.

Йдеться про музеї, чиї колекції постраждали внаслідок війни або були викрадені під час окупації.

В міністерстві нагадали, що з бюджету України більше 20 років не виділяються кошти на поповнення колекцій музеїв державної та комунальної власності.

При цьому від початку російської агресії, з 2014 року, Музейний фонд України втратив понад 1,7 млн предметів, які РФ викрала, знищила чи пошкодила.