АРМА продасть понад 250 картин з колекції Медведчука

Усі кошти, вилучені від продажу, спрямують до державного бюджету.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, з колекції екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомляє глава АРМА Олена Дума.

"АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, заарештовані та передані Агентству за рішенням суду", — ідеться у повідомленні.

Вона повідомила, що створена Агентством конкурсна комісія виставить картини на продаж незабаром. Усі кошти, які отримають від продажу, спрямують до державного бюджету.