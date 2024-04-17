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АРМА продасть понад 250 картин з колекції Медведчука

 Усі кошти, вилучені від продажу, спрямують до державного бюджету.

АРМА продасть понад 250 картин з колекції Медведчука
Фото: ОПУ

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, з колекції екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомляє глава АРМА Олена Дума.

"АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, заарештовані та передані Агентству за рішенням суду", — ідеться у повідомленні.

Вона повідомила, що створена Агентством конкурсна комісія виставить картини на продаж незабаром. Усі кошти, які отримають від продажу, спрямують до державного бюджету.

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