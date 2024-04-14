Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій

Часто найвідоміші екранні адаптації літературних творів є серіальними версіями. На базі книжкових бестселерів з’явилися такі серіали, як «Гра престолів», «Гострі предмети», «Оранжевий — хіт сезону», «Нормальні люди» тощо. Адже повне занурення у світ книги доступніше у тривалих форматах, яких не може дозволити кіно.

«Сага про Форсайтів», 1967

Фото: ua.kinorium.com Кадр з фільму «Сага про Форсайтів»

«Сага про Форсайтів» Джона Голсуорсі — визнана класика британської літератури. Це серія з трьох романів і двох інтермедій, написаних з 1906 по 1921 рік. Саме за неї Голсуорсі отримав Нобелівську премію з літератури. Складно осяжні за обсягом книги розповідають піввікову історію аристократичної родини Форсайтів від Вікторіанської епохи й до 1920-х.

«Сага» має чимало екранізацій, але улюбленою у прихильників книг залишається перша, чорно-біла. Версія 1967 року стала одним з перших успішних телепроєктів BBC. Також це перший телесеріал від студії, проданий на територію Радянського Союзу.

Де дивитись: у відкритому доступі на YouTube в оригіналі

«Польовий шпиталь», 1972–1983

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Польовий шпиталь»

Книгу «M.A.S.H: Новела про трьох армійських лікарів» написав у 1968 році Річард Хукер — письменник і хірург. Сюжет він заснував на власному робочому досвіді під час Корейської війни.

Американський режисер Роберт Алтман ще в 1970-му зняв повнометражний фільм M.A.S.H. Ця кіноверсія найвідоміша, утім серіальна, яку створили через два роки, не гірша. Це комедійний телеситком, який розповідає про життя й роботу групи хірургів у пересувному госпіталі під час Корейської війни. Лікарі намагаються зберегти здоровий глузд, тому ставляться до буденності з відчайдушним гумором. Серіал виходив одинадцять років і загалом має 251 серію.

Де дивитись: Amazon Prime

«Берлін Александерплац», 1980

Фото: facebook/Berlin Alexanderplatz Кадр з фільму «Берлін Александерплац»

«Берлін Александерплац» — роман німецького письменника Альфреда Дебліна, який вважають ключовим твором Веймарського періоду. Він розповідає про вантажника Франца Біберкопфа, який щойно вийшов з вʼязниці за вбивство коханки. Живучи в районі берлінської Александрплац, він намагається стати добропорядним громадянином, але оточення не сприяє цьому.

Райнер Вернер Фассбіндер, провідний режисер нового німецького кіно, дуже любив цю книгу й урешті створив за нею 14-серійний фільм. Він з великим песимізмом дослідив маргінальне суспільство Німеччини й постійно проводив паралелі минулого країни із сучасністю. Тож екранізація — щедра на бандитів, шахраїв і сутенерів — уповні передала настрій книги.

Де дивитись: Amazon Prime

«Гордість і упередження», 1995

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Гордість і упередження»

Однойменна книга Джейн Остін є одним з найвідоміших у світі творів, який написала жінка. Події відбуваються в Англії наприкінці XVIII століття. Волелюбна й розумна Елізабет Беннет зустрічає на балу заможного молодого чоловіка — Фіцвільяма Дарсі. Напруга сюжету розгортається у протистоянні їхніх характерів.

Кіноекранізація 2005 року з Кірою Найтлі в головній ролі стала справжнім хітом. Однак серіальна версія 1995 року загальною тривалістю 327 хвилин глибше занурилася в деталі книги й краще показала розвиток персонажів і персонажок. Серіал мав величезний успіх на британському телебаченні, а у 2006-му дістався до українських каналів і здобув багатоголосу озвучку. А ще там можна побачити молодого Коліна Ферта в ролі містера Дарсі.

Де дивитись: Amazon Prime

«Полдарк», 2015–2019

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Полдарк»

У 1945-му британський письменник Вінстон Ґрем написав роман «Росс Полдарк», який з роками перетворився на серію з одинадцяти творів.

Книги розповідають про британського аристократа, який повертається в рідний Корнуолл з Америки часів революції та зʼясовує, що його батько помер, кохана не дочекалась, а маєток — у руїнах. Тож мусить вибудовувати життя з початку.

Уперше цю серію екранізувала BBC у 1975–1977 роках, тоді сценарій написали за першими сьома книгами. Утім у 2015-му на BBC One зробили нову широкомасштабну версію на пʼять сезонів. Ідея римейку була вдалою, оскільки серіал отримав позитивні відгуки критиків.

Де дивитись: Netflix

«Під імʼям Грейс», 2017

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Під імʼям Грейс»

Маргарет Етвуд — популярна канадська письменниця, знана через активізм у сферах фемінізму й екології. У її бібліографії декілька дуже успішних романів. «Оповідь служниці» екранізували у 2017 році для Hulu. У той самий час Netflix узявся за іншу книгу про іншу служницю — «Під імʼям Грейс». Написана в 1996 році, вона розповідає про ірландську емігрантку, яку звинувачують у вбивстві роботодавця. Події розгортаються в XIX столітті.

За екранізацію книги взялася землячка письменниці Мері Херрон, також відома за фільмом «Американський психопат».

Де дивитись: Netflix

«Патінко», 2022

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Патінко»

Сюжет заснований на об’ємному бестселері американської письменниці корейського походження Мін Чжін Лі про долю чотирьох поколінь корейських іммігрантів у Японії. Оповідання починається з 1910 року, коли Корея була японською колонією.

Епічна історична сага з багатьма героями та сюжетами, здається, потребувала екранізації саме в серіальному форматі. Екранізація відмовляється від хронологічної послідовності роману, натомість постійно перемикається між різними часовими рамками. «Патінко» — це копродукційний проєкт Америки й Південної Кореї, а одним з шоуранерів став відомий режисер Когонада («Після Янґа»). Існує тільки перший сезон, але очікують початку роботи над другим.

Де дивитись: Apple TV