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Національний музей історії оголосив збір коштів на демонтаж "храму-МАФу" біля Десятинної церкви

Вартість робіт сягає 772 тисяч гривень.

Національний музей історії оголосив збір коштів на демонтаж "храму-МАФу" біля Десятинної церкви
"Храм-МАФ" у Києві біля Десятинної церви
Фото: Національний музей історії України

Національний музей історії України оголосив збір коштів для демонтажу "храму-МАФу" УПЦ МП біля Десятинної церкви.

Як ідеться на фейсбук-сторінці музею, ще у вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив незаконність будівництва і зобов’язав знести споруду та привести земельну ділянку у попередній стан за кошт особи, яка допустила правопорушення.

Рішення суду перебуває на стадії примусового виконання ще з 2 жовтня 2023 року. Та очікувати, що УМП МП добровільно виконає судовий припис, не доводиться. Є ще один варіант законного знесення МАФу.

"На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою. Попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття – 772 тисячі гривень", - розповіли в музеї.

Оскільки у воєнний час не можна розраховувати на державне фінансування цих потреб, тому благодійний фонд розвитку Національного музею історії оголосив збір на згадані 772 тисячі гривень.

Для цих потреб відкрили монобанку: https://send.monobank.ua/jar/8dgTURGuyS

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