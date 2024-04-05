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В Києві померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва

Вона померла після тяжкої тривалої хвороби.

В Києві померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
Гульнара Курталієва
Фото: Рефат Чубаров

Сьогодні, 5 квітня 2024 року, в Києві після тяжкої тривалої хвороби у віці 65 років померла відома кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Гульнара Курталієва працювала журналісткою кримськотатарської газети “Авдет” (друкованого органу Організації кримськотатарського національного руху) з дня її заснування, 15 червня 1990 року. 

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Згодом вона працювала кореспондентом Укрінформу.

Дженазе (похорон) Гульнари Курталієвої відбудеться 6 квітня о 13:00 в мечеті села Чайки Київської області, за адресою с. Чайки вул. Винниченка, 7.

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