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Ексміністр культури Нищук очолив Національний драматичний театр імені Івана Франка

До цього посаду керівника Театру імені Франка займав Михайло Захаревич.

Ексміністр культури Нищук очолив Національний драматичний театр імені Івана Франка
Євген Нищук
Фото: Макс Левин

Колишній міністр культури Євген Нищук очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Про це повідомляє журнал “Український театр”. 

“Євген Нищук – новий генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Вітаємо та зичимо плідної роботи на новій посаді!” – йдеться у повідомленні. 

Євген Нищук народився 29 грудня 1972 року в Івано-Франківську. Він є українським актором театру, кіно та дубляжу. Також займається політикою та громадською діяльністю. Народний артист України (2015). Міністр культури України з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року. З 22 травня 2023 займає посаду голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

До цього посаду керівника Театру імені Франка займав актор, Народний артист України (2004) Михайло Захаревич.

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