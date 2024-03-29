До переліку подано “Традицію поліської “дудки-викрутки” на Рівненщині” та “Практику з охорони “Традиції Щедрого вечора в Україні” засобами формальної та неформальної освіти”.

Мінкультури пропонує внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ще два об'єкти

Мінкультури направило до МЗС два номінаційні досьє з метою їх подальшої передачі на розгляд Міжурядовому комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

До Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони, подано “Традицію поліської “дудки-викрутки” на Рівненщині”.

Назва цього музичного інструменту походить від способу його виготовлення - дудку робили з гілки сосни, викручуючи її середину.

Виготовлення інструменту вимагало знань про деревину, час її дозрівання, її структуру. Крім того, інструмент був тісно пов’язаний зі способом життя, випасанням худоби, дозвіллям, мовою тощо.

Також до Реєстру кращих практик охорони нематеріальної культурної спадщини подано “Практику з охорони “Традиції Щедрого вечора в Україні” засобами формальної та неформальної освіти”.