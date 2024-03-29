Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
ГоловнаКультура

Мінкультури пропонує внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ще два об'єкти

До переліку подано “Традицію поліської “дудки-викрутки” на Рівненщині” та “Практику з охорони “Традиції Щедрого вечора в Україні” засобами формальної та неформальної освіти”. 

Мінкультури пропонує внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ще два об'єкти
Мінкультури пропонує внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ще два об'єкти
Фото: news.un.org

Мінкультури направило до МЗС два номінаційні досьє з метою їх подальшої передачі на розгляд Міжурядовому комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури

До Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони, подано “Традицію поліської “дудки-викрутки” на Рівненщині”. 

Назва цього музичного інструменту походить від способу його виготовлення - дудку робили з гілки сосни, викручуючи її середину. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Виготовлення інструменту вимагало знань про деревину, час її дозрівання, її структуру. Крім того, інструмент був тісно пов’язаний зі способом життя, випасанням худоби, дозвіллям, мовою тощо.

Також до Реєстру кращих практик охорони нематеріальної культурної спадщини подано “Практику з охорони “Традиції Щедрого вечора в Україні” засобами формальної та неформальної освіти”.

  • 14 грудня 2023 року Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту затвердив рішення внести ще п’ять об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом. 
  • 7 вересня 2023 року ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies