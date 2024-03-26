Росіяни знищують у Маріуполі археологічну пам’ятку - курган “Дід”

Російські окупанти знищують екскаваторами в Маріуполі Донецької області археологічну пам’ятку – курган “Дід”.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.
Курган знаходиться по вул. Орлика у Центральному районі міста. Пагорб діаметром 70 метрів має висоту у шість метрів.
Цей курган датують V тисячоліттям до н.е., історики відносять курган до ямної культури.
За попередніми даними, росіяни планують на місці археологічної памʼятки зробити забудову.
До повномасштабного вторгнення росіян, в 2021 році, прийняли рішення про консервацію кургану, щоб зберегти памʼятку.
- Про плани окупантів знищити курган повідомлялось ще у серпні 2022 року.