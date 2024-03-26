Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
ГоловнаКультура

Росіяни знищують у Маріуполі археологічну пам’ятку - курган “Дід”

Ця пам'ятка датована V тис. до н.е.

Росіяни знищують у Маріуполі археологічну пам’ятку - курган “Дід”
Росіяни знищують у Маріуполі археологічну пам’ятку - курган “Дід”
Фото: Петро Андрющенко

Російські окупанти знищують екскаваторами в Маріуполі Донецької області археологічну пам’ятку – курган “Дід”.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

Курган знаходиться по вул. Орлика у Центральному районі міста. Пагорб діаметром 70 метрів має висоту у шість метрів.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Цей курган датують V тисячоліттям до н.е., історики відносять курган до ямної культури.

За попередніми даними, росіяни планують на місці археологічної памʼятки зробити забудову.

До повномасштабного вторгнення росіян, в 2021 році, прийняли рішення про консервацію кургану, щоб зберегти памʼятку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies