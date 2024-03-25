Росіяни за день обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 24 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 72 вибухи.

Зокрема, Краснопільську громаду росіяни атакували дронами та артилерією.

По Великописарівській громаді окупанти вдарили ракетами з вертольоту, КАБами з літака, дронами, РСЗВ та мінометами.

Також дронами та ракетами з вертольоту російські військові атакували Білопільську громаду, а Свеську - зі стрілецької зброї.

Новослобідську та Середино-Будську громада армія РФ обстріляла з мінометів, а на Юнаківську скинула вибухівку з БпЛА.