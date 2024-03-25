На Хмельниччині оприлюднили орієнтовний графік відключення електроенергії

Енергетики відключатимуть світло тільки за потреби, щоб уникнути технологічних пошкоджень обладнання.

Енергетики фіксують суттєвий зріст навантаження на електромережі у Хмельницькій області. Якщо споживачі не зменшать обсяг споживання електричної енергії, у регіоні будуть запроваджені мережеві обмеження.

Про це повідомила пресслужба Хмельницькобленерго.

Щоб споживачі могли зорієнтуватися і планувати свою діяльність, відключення відбуватимуться за чергами погодинних відключень та за графіком.

Фото: Хмельницькобленерго Графік відключення світла на Хмельниччині

“Тобто, відключатиметься одна черга зранку, з 07:00 до 11:00 та одна ввечері, з 17:30 до 21:30, виключно в періоди максимального навантаження”, - наголосили в Хмельницькобленерго.

Енергетики запевнили, що постійно відслідковують рівень навантаження на електромережі, отже відключатимуть тільки за потреби, щоб уникнути технологічних пошкоджень обладнання.

В низці громад Хмельницької області та місті Хмельницькому запроваджено обмеження споживання електроенергії.

Вчорашня ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але впродовж ночі росіяни знову прицільно били БПЛА по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини. На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.