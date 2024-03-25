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У Нікопольському районі російська армія обстріляла агрофірму

Агресор спрямував на район дрони-камікадзе і обстріляв з важкої артилерії. 

У Нікопольському районі російська армія обстріляла агрофірму
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія сьогодні обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Зокрема, постраждали Марганецька та Мирівська громади.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Марганецька та Мирівська громади, що на Нікопольщині, сьогодні потерпали від ворожих ударів. Гучно було і в самому Нікополі. Агресор спрямував на район дрони-камікадзе. А ще обстріляв з важкої артилерії", – зазначив Лисак.

Пошкоджені агрофірма, 5 приватних будинків, магазин, авто, лінії електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.

Вчора російська армія обстріляла Нікопольщину 18 разів. Тричі – артилерією та півтора десятками ударних дронів різного типу. Люди не постраждали.

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