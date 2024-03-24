Тричі – артилерією та півтора десятками ударних дронів різного типу. Люди не постраждали.

LB.ua в Google News

Наслідки атаки по Нікопольщині

Окупаційна армія Росії 18 разів атакувала Нікопольщину у Дніпропетровській області. Тричі обстріляла із артилерії, також запускала півтора десятки ударних дронів різного типу.

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вибухи лунали у районному центрі, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.

Пошкоджено багатоквартирний будинок, сім приватних осель, пару господарських споруд. Потрощений гараж, ще один – знищений. Побиті два приватні підприємства, інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки ударів по Нікопольщині

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки по Нікопольщині

Люди не постраждали.

Пообіді бійці ПвК "Схід" знищили ворожий безпілотник у Павлоградському районі. На решті території області минулося без обстрілів.

Вчора Росія з ранку 14 разів атакувала Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Криворізький район, Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Постраждала жінка.