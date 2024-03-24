Троє жителів Красногорівки поранені через російські обстріли

Сьогодні, 24 березня 2024 року, близько 09:30, окупаційні війська обстріляли із артилерії житлову забудову м. Красногорівка, що у Донецькій області. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Вже через годину російська армія нанесла авіаудар по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік.

Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями й забоями доставили до медичного закладу.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни", – повідомили у прокуратурі.

Росія впродовж доби обстріляла громади Донецької області, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей. Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти регіону.