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Троє жителів Красногорівки поранені через російські обстріли

Постраждали двоє жінок і чоловік.

Троє жителів Красногорівки поранені через російські обстріли
обстріли Донеччини (фото ілюстративне)
Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні, 24 березня 2024 року, близько 09:30, окупаційні війська обстріляли із артилерії житлову забудову м. Красногорівка, що у Донецькій області. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років. 

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. 

Вже через годину російська армія нанесла авіаудар по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік. 

Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями й забоями доставили до медичного закладу. 

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни", – повідомили у прокуратурі. 

Росія впродовж доби обстріляла громади Донецької області, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей. Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти регіону. 

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