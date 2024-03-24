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Сили оборони півдня: ворог на майже 40% збільшив кількість використання FPV-дронів

Також армія РФ збільшила кількість БпЛА типу "Ланцет", але проти них працюють засоби РЕБ.

Сили оборони півдня: ворог на майже 40% збільшив кількість використання FPV-дронів
Наслідки ворожих обстрілів
Фото: Сили оборони півдня України

Російська армія збільшує використання  FPV-дронів. Зокрема, по трьох областях України окупанти застосували 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість цієї доби майже на 40% порівняно із минулою. 

Про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою", – зазначається у Командуванні.

Також російська армія застосувала 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинула з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів. 

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ.І все ж внаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено 3 цивільні особи", – додали оборонці півдня України. 

Протягом бойової доби окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївщині – крилатими ракетами увечері та балістичними ракетами вночі.

Крім того, ворог поцілив по відкритій території за межами населених пунктів. Люди не постраждали.  

Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак. 

"Також після тривалої перерви застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині. Внаслідок  авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок.  Жертв серед населення немає", – зазначили в ОК "Південь". 

Сили оборони вночі знищили 18 крилатих ракет і 25 "шахедів". Ворожі повітряні цілі знищені у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

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