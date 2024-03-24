Сили оборони півдня: ворог на майже 40% збільшив кількість використання FPV-дронів

Також армія РФ збільшила кількість БпЛА типу "Ланцет", але проти них працюють засоби РЕБ.

Російська армія збільшує використання FPV-дронів. Зокрема, по трьох областях України окупанти застосували 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість цієї доби майже на 40% порівняно із минулою.

Про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою", – зазначається у Командуванні.

Також російська армія застосувала 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинула з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ.І все ж внаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено 3 цивільні особи", – додали оборонці півдня України.

Протягом бойової доби окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївщині – крилатими ракетами увечері та балістичними ракетами вночі.

Крім того, ворог поцілив по відкритій території за межами населених пунктів. Люди не постраждали.

Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак.

"Також після тривалої перерви застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині. Внаслідок авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок. Жертв серед населення немає", – зазначили в ОК "Південь".

Сили оборони вночі знищили 18 крилатих ракет і 25 "шахедів". Ворожі повітряні цілі знищені у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.