Після атаки українських безпілотників Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу

Куйбишевський НПЗ у Самарській області призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня, пише ASTRA.

Відомо, що внаслідок атаки 23 березня на Куйбишевському НПЗ була пошкоджена установка АВТ-4, що відповідає за первинну переробку нафти, зокрема її розділення на окремі фракції.

Тож після після виведення з ладу установки, виробничий цикл підприємства зупинено.

За інформацією британської розвідки, недавні атаки на нафтопереробні заводи, ймовірно, призвели до виходу з ладу щонайменше 10 % потужностей російських НПЗ.