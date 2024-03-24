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Після атаки українських безпілотників Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу

Внаслідок атаки пошкоджена установка АВТ-4 і зупинився виробничий цикл.

Після атаки українських безпілотників Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу
Пожежа у Самарі
Фото: Telegram

Куйбишевський НПЗ у Самарській області призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня, пише ASTRA.

Відомо, що внаслідок атаки 23 березня на Куйбишевському НПЗ була пошкоджена установка АВТ-4, що відповідає за первинну переробку нафти, зокрема її розділення на окремі фракції. 

Тож після після виведення з ладу установки, виробничий цикл підприємства зупинено.

За інформацією британської розвідки, недавні атаки на нафтопереробні заводи, ймовірно, призвели до виходу з ладу щонайменше 10 % потужностей російських НПЗ

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