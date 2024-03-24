Глава Мінфіну США Джанет Єллен відвідає Китай, — Politico

Голова Міністерства фінансів США Джанет Єллен у квітні відвідає Пекін, щоб зустрітися з представниками вищого керівництва Китаю, пише Politico.
За інформацією видання, яке посилається на на двох американських урядовців, знайомих з планами, Єллен відвідає Китай у квітні, щоб зустрітися з представниками вищого керівництва країни та розвинути дипломатичні стосунки держав.
Візит Єллен стане продовженням її зустрічей у Пекіні улітку 2023 року, під час яких представники обох держав сформували нові економічні та фінансові робочі групи, призначені для відвертих і предметних дискусій щодо спірних питань.
Особисті зустрічі з китайськими високопосадовцями є важливими для намагань США "управляти відповідально" двосторонніми зв'язками.
Джанет Єллен у промові зазначила, що її пріоритети щодо Китаю у 2024 році включають більшу прозорість щодо "валютних практик" КНР, планування спільного управління будь-якою можливою майбутньою світовою банківською кризою та співпрацю у боротьбі з відмиванням грошей.
Адміністрація США також стурбована тим, що зусилля Китаю, спрямовані на зростання своєї економіки спричинять потік експорту за низькими цінами, а це може дестабілізувати світові ринки, зазначав заступник міністра фінансів Штатів з міжнародних справ Джей Шамбо.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
- Зустріч Блінкена з Ван І підкреслює зусилля Вашингтона та Пекіна пом’якшити неприязнь, яка збурила стосунки між США та Китаєм протягом останнього року. Двосторонні відносини погіршилися після виявлення − і подальшого знищення винищувачами ВПС США − китайської розвідувальної кулі над континентальною частиною Сполучених Штатів у лютому 2023 року.
- Обидві сторони наголосили на необхідності підтримувати відкриті лінії зв’язку, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин, якому сприяло залякування Китаєм Тайваню, зростання напруженості між Філіппінами та Пекіном у Південно-Китайському морі та “безмежне” партнерство Сі з президентом Росії Володимиром Путіним.