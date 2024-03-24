Глава Мінфіну США Джанет Єллен відвідає Китай, — Politico

Голова Міністерства фінансів США Джанет Єллен у квітні відвідає Пекін, щоб зустрітися з представниками вищого керівництва Китаю, пише Politico.

За інформацією видання, яке посилається на на двох американських урядовців, знайомих з планами, Єллен відвідає Китай у квітні, щоб зустрітися з представниками вищого керівництва країни та розвинути дипломатичні стосунки держав.

Візит Єллен стане продовженням її зустрічей у Пекіні улітку 2023 року, під час яких представники обох держав сформували нові економічні та фінансові робочі групи, призначені для відвертих і предметних дискусій щодо спірних питань.

Особисті зустрічі з китайськими високопосадовцями є важливими для намагань США "управляти відповідально" двосторонніми зв'язками.

Джанет Єллен у промові зазначила, що її пріоритети щодо Китаю у 2024 році включають більшу прозорість щодо "валютних практик" КНР, планування спільного управління будь-якою можливою майбутньою світовою банківською кризою та співпрацю у боротьбі з відмиванням грошей.

Адміністрація США також стурбована тим, що зусилля Китаю, спрямовані на зростання своєї економіки спричинять потік експорту за низькими цінами, а це може дестабілізувати світові ринки, зазначав заступник міністра фінансів Штатів з міжнародних справ Джей Шамбо.