У столиці Польщі 23 березня відбулась акція під назвою «Кордон – лінія життя», повідомляє Радіо Свобода.

Приблизно сотня польських і українських активістів біля будинку уряду протестували проти блокади кордону.

Учасники скандували «стоп блокаді кордону», «ні російській пропаганді». Також вони тримали у руках плакати з написами Free border, Help Ukraine Today – Keep Russia Away, «Блокада шкодить обом країнам» тощо.

Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною і зараз ця торгівля «стоїть» через блокаду кордону.

За словами активіста, понад чверть польських підприємств, які ведуть міжнародну торгівлю, торгують з Україною, водночас Польща експортує в Україну набагато більше продуктів харчування, ніж імпортує з країни.

«Те, що зараз відбувається – це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних, приязних стосунків між Польщею і Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає Путіну», – зазначив польський активіст.

На думку присутніх на акції у Варшаві, «блокада кордону погіршила стосунки між українцями і поляками, а це на руку лише Росії».

Учасники протесту наголосили, що водії живуть на кордоні по три тижні, не мають де помитися, не можуть нормально харчуватися, фактично є заручниками ситуації.

«Ми їздили до цих водіїв, вони розповідають, що дуже деморалізовані. Вони везуть гуманітарну допомогу чи продукти в магазини, хочуть якомога скоріше це доправити, але мусять тижнями стояти у черзі. Ми не маємо нічого проти протестів, бо це демократія, але ми проти саме такої форми протесту. Через блокаду кордону наші стосунки з Польщею погіршилися і це «рука» Росії, це пропаганда Росії», – зазначила одна з організаторок протесту Катерина Челядіна.