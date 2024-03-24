​У Словаччині в першому турі президентських виборів переміг прозахідний політик Корчок

У Словаччині підбили підсумки першого туру президентських виборів. Прозахідний політик, ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок набрав 42% голосів. Його опонент, соратник Роберта Фіцо Петер Пеллегріні посів друге місце з 37%.

Про це пише АР.

Третє місце у першому турі зайняв колишній міністр юстиції та суддя Штефан Гарабін, який відкрито став на бік Росії у війні з Україною. Він набрав майже 12%.

Як йдеться у матеріалі, оскільки жоден кандидат не отримав абсолютної більшості (понад 50%), другий тур виборів відбудеться 6 квітня.

Загалом право стати новим президентом Словаччини виборювали дев’ять кандидатів – усі чоловіки. Чинна лідерка країни Зузана Чапутова, яка підтримує Україну, не балотувалася на другий термін.

У виданні зазначили, що Іван Корчок, який був послом Словаччини в США та Німеччині, твердо підтримує членство своєї країни в Європейському Союзі і НАТО.

Тим часом партія Петера Пеллегріні "Глас" увійшла до правлячої коаліції з лівою партією Фіцо і ультранаціоналістичною Словацькою національною партією. Його партія посіла третє місце на парламентських виборах у вересні 2023 року й увійшла до панівної коаліції з партією проросійського прем'єра Фіцо і ультранаціоналістичною Словацькою національною партією. Нова влада припинила постачання зброї в Україну.