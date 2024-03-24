Єменські хусити атакували китайський нафтовий танкер, — Bloomberg

Напередодні терористи обіцяли не нападати на судна Росії та Китаю.

Центральне командування США повідомило, що єменські хусити випустили ракету по нафтовому танкеру Huang Pu, що належить Китаю, пише Bloomberg.

Підтримувані Іраном єменські хусити спочатку випустили чотири ракети по території поблизу нафтового танкера, а потім випустили ще й п’яту ракету безпосередньо в бік корабля, який подав сигнал тривоги, але не просив про допомогу.

Судно зазнало мінімальних пошкоджень, а пожежу на борту ліквідували протягом 30 хвилин. Про постраждалих не повідомляється.

Пізніше США знищили шість безпілотників хуситів над південною частиною Червоного моря. П'ять літаків впали в Червоне море, а один зник в районі Ємену, контрольованого хуситами.