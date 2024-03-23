Після тижнів насильства завтра у Сенегалі відбудуться вибори президента

Завтра у Сенегалі відбудуться вибори президента − після тижнів хаосу, насильства та невизначеності, унаслідок яких чотири людини загинули й сотні потрапили за ґрати, пише The Guardian.
Аналітики кажуть, що президентські вибори є найбільш відкритими в Сенегалі з моменту отримання незалежності від Франції понад 60 років тому.
Голосування відбудеться лише через сім тижнів після того, як президент Мак Салл раптово скасував вибори, поставивши під загрозу репутацію Сенегалу як однієї зі зразкових демократій Африки.
На думку експертів, виборчі перегони, ймовірно, будуть прямою боротьбою між Амаду Ба, наступника Салла, та Бассіру Діомає Феєм, провідним кандидатом від опозиції, якого звільнили із в'язниці лише кілька днів тому.
- На початку лютого Салл оголосив, що вибори, призначені на 25 лютого, відбудуться у грудні. Це викликало обурення в країні.
- Конституційна рада Сенегалу оголосила відкладення виборів Саллом недійсним і заявила, що призначення дати голосування після закінчення терміну його повноважень 2 квітня буде неконституційним. Салл розпустив уряд Сенегалу, замінивши прем’єр-міністра Амаду Ба міністром внутрішніх справ Сідікі Кабою.