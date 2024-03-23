Після тижнів насильства завтра у Сенегалі відбудуться вибори президента

Протести проти перенесення виборів у Сенегалі. Дакар, лютий 2024 року

Завтра у Сенегалі відбудуться вибори президента − після тижнів хаосу, насильства та невизначеності, унаслідок яких чотири людини загинули й сотні потрапили за ґрати, пише The Guardian.

Аналітики кажуть, що президентські вибори є найбільш відкритими в Сенегалі з моменту отримання незалежності від Франції понад 60 років тому.

Голосування відбудеться лише через сім тижнів після того, як президент Мак Салл раптово скасував вибори, поставивши під загрозу репутацію Сенегалу як однієї зі зразкових демократій Африки.

На думку експертів, виборчі перегони, ймовірно, будуть прямою боротьбою між Амаду Ба, наступника Салла, та Бассіру Діомає Феєм, провідним кандидатом від опозиції, якого звільнили із в'язниці лише кілька днів тому.