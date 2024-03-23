Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів

Сенат США у ранкові години суботи все ж затвердив багатостраждальний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів. Це сталося за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися, пише AP.

Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 проголосували "проти". Документ відправили на розгляд Байдену, він має підписати документ найближчим часом.

Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як фактично гроші на функціонування уряду закінчилися. Підписаний Байденом законопроєкт доможе США уникнути шатдауну.

У рамках затвердженого бюджету оборонні асигнування збільшать на 3%, загальні внутрішні витрати залишать на тому ж самому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців до 30 вересня 2024 року.