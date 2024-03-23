Російські хакери намагалися заволодіти даними німецьких політиків

Зловмисників, які працюють на російську розвідку, цікавила інформація про прийдешні вибори до Європарламенту.

Німецькі політики стали ціллю для російських хакерів, які намагалися заволодіти їхньою інформацією за допомогою фейкових електронних листів.

Як пише Deutsche Welle, високопоставлені урядовці отримали запрошення на захід, який нібито організовує опозиційна партія Християнсько-демократичний союз. Насправді ж політична сила не планувала влаштовувати жодних зібрань, а листи містили посилання, які в разі натискання завантажували на пристрої користувачів шкідливі програми відстежування.

Хакерська група працювала під протекторатом російської розвідки. Метою кібератаки було заволодіння даними про майбутні вибори до Європарламенту. Спеціалісти з цифрової безпеки також припускають, що це була спроба якимось чином підірвати європейську підтримку для України в протистоянні з російською агресією.