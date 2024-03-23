США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
ГоловнаСвіт

Російські хакери намагалися заволодіти даними німецьких політиків

Зловмисників, які працюють на російську розвідку, цікавила інформація про прийдешні вибори до Європарламенту.

Російські хакери намагалися заволодіти даними німецьких політиків
Фото: Stock

Німецькі політики стали ціллю для російських хакерів, які намагалися заволодіти їхньою інформацією за допомогою фейкових електронних листів.

Як пише Deutsche Welle, високопоставлені урядовці отримали запрошення на захід, який нібито організовує опозиційна партія Християнсько-демократичний союз. Насправді ж політична сила не планувала влаштовувати жодних зібрань, а листи містили посилання, які в разі натискання завантажували на пристрої користувачів шкідливі програми відстежування.

Хакерська група працювала під протекторатом російської розвідки. Метою кібератаки було заволодіння даними про майбутні вибори до Європарламенту. Спеціалісти з цифрової безпеки також припускають, що це була спроба якимось чином підірвати європейську підтримку для України в протистоянні з російською агресією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies