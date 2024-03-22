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Ізраїль може розпочати наступ на Рафах без американської підтримки

Ізраїль не вважає, що можна перемогти ХАМАС без входу в Рафах.

Ізраїль може розпочати наступ на Рафах без американської підтримки
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо війни проти ХАМАС.

Про це повідомляє DW.

“У нас немає способу перемогти ХАМАС, не потрапивши у Рафах і не знищивши батальйони, які там залишилися”, – сказав ізраїльський прем’єр після розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Очільник уряду Ізраїлю повідомив Блінкену, що сподівається атакувати Рафах за підтримки Сполучених Штатів, але якщо знадобиться, країна зробить це самостійно.

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Водночас, Блінкен та інші офіційні особи США порадили Ізраїлю не здійснювати запланований наземний наступ в Рафаху. 

В свою чергу, офіс Нетаньягу погодився відправити до Вашингтону групу ізраїльських чиновників, щоб почути альтернативні пропозиції.

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