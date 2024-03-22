Ізраїль може розпочати наступ на Рафах без американської підтримки

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо війни проти ХАМАС.
Про це повідомляє DW.
“У нас немає способу перемогти ХАМАС, не потрапивши у Рафах і не знищивши батальйони, які там залишилися”, – сказав ізраїльський прем’єр після розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Очільник уряду Ізраїлю повідомив Блінкену, що сподівається атакувати Рафах за підтримки Сполучених Штатів, але якщо знадобиться, країна зробить це самостійно.
Водночас, Блінкен та інші офіційні особи США порадили Ізраїлю не здійснювати запланований наземний наступ в Рафаху.
В свою чергу, офіс Нетаньягу погодився відправити до Вашингтону групу ізраїльських чиновників, щоб почути альтернативні пропозиції.
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