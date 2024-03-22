Генсек ООН Гутерреш засудив російську атаку на ДніпроГЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаки РФ на українські міста й села 22 березня.

Про це заявив журналістам заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє Укрінформ.

“За повідомленнями, внаслідок цих атак загинуло й було поранено багато цивільних осіб і завдано значної шкоди, зокрема Дніпровській ГЕС в Запорізькій області, внаслідок чого понад мільйон українців залишилися без доступу до електроенергії та води в Харкові, Кривому Розі та Запоріжжі”, – сказав Гак.

Він наголосив, що Гутерреш приголомшений “убивствами та руйнуваннями”. Генсек ООН зазначив, що напади на цивільне населення та інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право.

“Вони є неприйнятними і мають бути негайно припинені”, – підкреслив Фархан Гак.