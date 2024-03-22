Генсек ООН Гутерреш засудив російську атаку на ДніпроГЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаки РФ на українські міста й села 22 березня.
Про це заявив журналістам заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє Укрінформ.
“За повідомленнями, внаслідок цих атак загинуло й було поранено багато цивільних осіб і завдано значної шкоди, зокрема Дніпровській ГЕС в Запорізькій області, внаслідок чого понад мільйон українців залишилися без доступу до електроенергії та води в Харкові, Кривому Розі та Запоріжжі”, – сказав Гак.
Він наголосив, що Гутерреш приголомшений “убивствами та руйнуваннями”. Генсек ООН зазначив, що напади на цивільне населення та інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право.
“Вони є неприйнятними і мають бути негайно припинені”, – підкреслив Фархан Гак.
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22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
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Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.
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На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє.