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Генсек ООН Гутерреш засудив російську атаку на ДніпроГЕС

Гутерреш приголомшений російськими “убивствами та руйнуваннями”.

Генсек ООН Гутерреш засудив російську атаку на ДніпроГЕС
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаки РФ на українські міста й села 22 березня.

Про це заявив журналістам заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє Укрінформ.

“За повідомленнями, внаслідок цих атак загинуло й було поранено багато цивільних осіб і завдано значної шкоди, зокрема Дніпровській ГЕС в Запорізькій області, внаслідок чого понад мільйон українців залишилися без доступу до електроенергії та води в Харкові, Кривому Розі та Запоріжжі”, – сказав Гак.

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Він наголосив, що Гутерреш приголомшений “убивствами та руйнуваннями”. Генсек ООН зазначив, що напади на цивільне населення та інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право.

“Вони є неприйнятними і мають бути негайно припинені”, – підкреслив Фархан Гак.

  • 22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

  • Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.

  • Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії. 

  • На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. 

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