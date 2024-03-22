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Внаслідок російського обстрілу поранений мешканець Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів області.

Внаслідок російського обстрілу поранений мешканець Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 22 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 280 вибухів. 

По Великописарівській громаді росіяни вдарили ракетами з авіації, безпілотниками, артилерією, мінометами та РСЗВ.

Білопільську громаду окупанти атакували з танку, гранатометів, артилерії, РСЗВ, ракетами та КАБами з авіації та БпЛА. Внаслідок авіаудару поранено 1 цивільну особу.

Також безпілотниками, мінометом та артилерією армія РФ обстріляла Краснопільську громаду.

Крім того, Миропільську громаду РФ обстріляла з міномету, артилерії та скинули на неї ВОГ з БпЛА.

Новослобідську та Шалигинську громади російські військові обстріляли з артилерії та мінометів, а Хотінську та Миколаївську - з артилерії. 

Також з мінометів обстріляли Юнаківську громаду, а Свеську - зі стрілецької зброї.

Середино-Будську громаду російські окупанти атакували безпілотниками, з гранатомету та РСЗВ.

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