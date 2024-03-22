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Зеленський провів Ставку щодо ситуації в енергетиці

"По-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО", - наголосив глава держави.

Зеленський провів Ставку щодо ситуації в енергетиці
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій розглянули ситуацію в енергетиці.

За словами Зеленського, усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу. 

"Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою", - зазначив глава держави.

На Ставці оповідали голови правління «Укренерго» Володимир Кудрицький та «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Вони розповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомили про роботу ППО в за два останні дні.

За підсумками зібрання ухвалили декілька закритих рішень, додав Зеленський. "Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - підкреслив Президент.

  • 22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.
  • Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії. 
  • На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. 
  • Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що це була одна з найбільших атак на енергетику за 2 роки війни і наймасованіша атака за осінньо-зимовий період. Уражено близько 20 підстанцій, уражені електростанції, зокрема ДніпроГЕС. 
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