Зеленський провів Ставку щодо ситуації в енергетиці

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій розглянули ситуацію в енергетиці.

За словами Зеленського, усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу.

"Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою", - зазначив глава держави.

На Ставці оповідали голови правління «Укренерго» Володимир Кудрицький та «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Вони розповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомили про роботу ППО в за два останні дні.

За підсумками зібрання ухвалили декілька закритих рішень, додав Зеленський. "Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - підкреслив Президент.