В Україну прибули генсек Ради Європи та головуюча в Комітеті міністрів Ради Європи і зустрілися зі Зеленським

Делегація від Ради Європи в Офісі Президента України 22 березня 20214 року

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер, які перебувають з візитом в Україні.

Як ідеться на сайті глави держави, 22 березня у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації.

Зеленський відзначив, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві.

На зустрічі йшлося також про посилення співпраці України та Ради Європи в питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.

Зеленський поінформував Пейчинович-Бурич та Гаслер про зусилля та ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони домовилися активізувати співпрацю щодо створення відповідного міжнародно-правового інструменту.