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В Україну прибули генсек Ради Європи та головуюча в Комітеті міністрів Ради Європи і зустрілися зі Зеленським

22 березня в Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації.

В Україну прибули генсек Ради Європи та головуюча в Комітеті міністрів Ради Європи і зустрілися зі Зеленським
Делегація від Ради Європи в Офісі Президента України 22 березня 20214 року
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер, які перебувають з візитом в Україні.

Як ідеться на сайті глави держави, 22 березня у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації.

Зеленський відзначив, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві.

На зустрічі йшлося також про посилення співпраці України та Ради Європи в питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.

Зеленський поінформував Пейчинович-Бурич та Гаслер про зусилля та ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони домовилися активізувати співпрацю щодо створення відповідного міжнародно-правового інструменту.

  • Торік у травні на саміті Ради Європи представники 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
  • Цього місяця заступниця міністра юстиції Ірина Мудра Міжнародний реєстр збитків для заяв від постраждалих відкриють із квітня цього року.
  • Секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. При цьому з квітня запустять першу категорію реєстру. Йдеться про частину, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло.
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