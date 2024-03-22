В Україну прибули генсек Ради Європи та головуюча в Комітеті міністрів Ради Європи і зустрілися зі Зеленським

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер, які перебувають з візитом в Україні.
Як ідеться на сайті глави держави, 22 березня у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації.
Зеленський відзначив, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві.
На зустрічі йшлося також про посилення співпраці України та Ради Європи в питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.
Зеленський поінформував Пейчинович-Бурич та Гаслер про зусилля та ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони домовилися активізувати співпрацю щодо створення відповідного міжнародно-правового інструменту.
- Торік у травні на саміті Ради Європи представники 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
- Цього місяця заступниця міністра юстиції Ірина Мудра Міжнародний реєстр збитків для заяв від постраждалих відкриють із квітня цього року.
- Секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. При цьому з квітня запустять першу категорію реєстру. Йдеться про частину, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло.