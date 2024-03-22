Кабмін погодив заступників голові Запорізької обласної адміністрації

Кабінет Міністрів України на засіданні 22 березня погодив заступників голові Запорізької обласної адміністрації Іванові Федорову.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, серед запропонованих кандидатур - Наталія Будяк, Михайло Семікін та Олександр Щербаков.
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Івана Федорова очільником Запорізької області на початку лютого.
Хто такий Іван Федоров
- Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами.
- 11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова обміняли на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.