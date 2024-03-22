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Кабмін погодив заступників голові Запорізької обласної адміністрації

Серед запропонованих кандидатур - Наталія Будяк, Михайло Семікін та Олександр Щербаков.

Кабмін погодив заступників голові Запорізької обласної адміністрації
Іван Федоров
Фото: Вікі

Кабінет Міністрів України на засіданні 22 березня погодив заступників голові Запорізької обласної адміністрації Іванові Федорову.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, серед запропонованих кандидатур - Наталія Будяк, Михайло Семікін та Олександр Щербаков.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Івана Федорова очільником Запорізької області на початку лютого. 

Хто такий Іван Федоров

  • Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами. 
  • 11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова обміняли на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.
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