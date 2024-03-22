Кабмін погодив заступників голові Запорізької обласної адміністрації

Серед запропонованих кандидатур - Наталія Будяк, Михайло Семікін та Олександр Щербаков.

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Кабінет Міністрів України на засіданні 22 березня погодив заступників голові Запорізької обласної адміністрації Іванові Федорову.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, серед запропонованих кандидатур - Наталія Будяк, Михайло Семікін та Олександр Щербаков.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Івана Федорова очільником Запорізької області на початку лютого.

Хто такий Іван Федоров