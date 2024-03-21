Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення ППО для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту в Україну, щодо продовження оборонного співробітництва, зокрема посилення української протиповітряної оборони", — повідомив президент.

Зеленський додав, що у необхідності надійного захисту неба прем’єр-міністр Греції переконався в Одесі 6 березня.

Сторони також домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.