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Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення ППО для України

Сторони домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення ППО для України
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту в Україну, щодо продовження оборонного співробітництва, зокрема посилення української протиповітряної оборони", — повідомив президент.

Зеленський додав, що у необхідності надійного захисту неба прем’єр-міністр Греції переконався в Одесі 6 березня. 

Сторони також домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.

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