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Україна скоро може підписати безпекову угоду із США, - Єрмак

Останній візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на те, що Китай братиме участь у Саміті миру.

Україна скоро може підписати безпекову угоду із США, - Єрмак
Джейк Салліван та Андрій Єрмак
Фото: Соня Кошкіна

Голова ОП Андрій Єрмак не вважає, що Саміт миру треба відкласти. 

Про це на брифінгу після зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Вважаю, що потрібно використовувати цей момент. Ви знаєте, що остання зустріч радників глав держав зібрала 84 країни. І я вважаю, що кількість цих країн зростає", - сказав Єрмак.

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На його думку, останній візит спеціального представника Китаю дає обережну надію на те, що Китай також братиме в цьому процесі участь.

Зараз ніхто не говорить вже, що самміт це щось нереальне, і сьогодні йдеться вже про дати, місце, деталі тощо.

Андрій Єрмак також повідомив, що дуже скоро буде підготовлена безпекова угода із США, і наші лідери зможуть підписати документ, який дійсно буде історичним.

  • Перемога - це не тільки те, на що заслуговує Україна, це в стратегічних інтересах США, сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, відповідаючи на питання LB.ua, що мають зробити партнери, щоб Україна не просто не програла, а перемогла.
  • Під час зустрічі в Києві радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван відповів на запитання надання далекобійних ракет ATACMS для України. Він підкреслив, що за можливості, США передасть ракети.
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