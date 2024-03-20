Україна скоро може підписати безпекову угоду із США, - Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак не вважає, що Саміт миру треба відкласти.
Про це на брифінгу після зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Вважаю, що потрібно використовувати цей момент. Ви знаєте, що остання зустріч радників глав держав зібрала 84 країни. І я вважаю, що кількість цих країн зростає", - сказав Єрмак.
На його думку, останній візит спеціального представника Китаю дає обережну надію на те, що Китай також братиме в цьому процесі участь.
Зараз ніхто не говорить вже, що самміт це щось нереальне, і сьогодні йдеться вже про дати, місце, деталі тощо.
Андрій Єрмак також повідомив, що дуже скоро буде підготовлена безпекова угода із США, і наші лідери зможуть підписати документ, який дійсно буде історичним.
- Перемога - це не тільки те, на що заслуговує Україна, це в стратегічних інтересах США, сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, відповідаючи на питання LB.ua, що мають зробити партнери, щоб Україна не просто не програла, а перемогла.
- Під час зустрічі в Києві радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван відповів на запитання надання далекобійних ракет ATACMS для України. Він підкреслив, що за можливості, США передасть ракети.