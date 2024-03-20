Україна скоро може підписати безпекову угоду із США, - Єрмак

Останній візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на те, що Китай братиме участь у Саміті миру.

Голова ОП Андрій Єрмак не вважає, що Саміт миру треба відкласти.

Про це на брифінгу після зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Вважаю, що потрібно використовувати цей момент. Ви знаєте, що остання зустріч радників глав держав зібрала 84 країни. І я вважаю, що кількість цих країн зростає", - сказав Єрмак.

На його думку, останній візит спеціального представника Китаю дає обережну надію на те, що Китай також братиме в цьому процесі участь.

Зараз ніхто не говорить вже, що самміт це щось нереальне, і сьогодні йдеться вже про дати, місце, деталі тощо.

Андрій Єрмак також повідомив, що дуже скоро буде підготовлена безпекова угода із США, і наші лідери зможуть підписати документ, який дійсно буде історичним.