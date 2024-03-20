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Порядок денник ВР відірваний від реального життя, - Порошенко

Нардеп закликав більшість розглянути питання будівництва фортифікацій, заборони московської церкви і захисту бізнесу від силовиків.

Порядок денник ВР відірваний від реального життя, - Порошенко
Петро Порошенко у Верховній Раді
Фото: eurosolidarity.org

Лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав монобільшість розглянути питання зміцнення обороноздатності та національної безпеки – будівництво фортифікацій, заборону московської церкви і захист бізнесу від силовиків. Депутат розкритикував порядок денний Ради, зауваживши, що він не має нічого спільного із тими загрозами, які постали перед Україною.

«Люди, які складають такий відірваний від реального життя порядок денний, відірвалися від землі. Я повернувся зі Сходу, де 10 бригад отримали від нас те, що не додає держава. Так от земля горить на всій довжині – від Куп’янська аж до Херсона», – емоційно звернувся до депутатів лідер «Євросолідарності».

Він вкотре закликав підтримати створення у парламенті ТСК з питань фортифікаційних споруд: «питання комісії по фортифікаціях підтримано всіма, крім «слуг». Дайте свого представника і проголосуйте».

«Друга позиція – московська церква. Це така сама фортифікаційна споруда від впливу ФСБ Росії. Негайно поставте і проголосуйте. Третя позиція – поверніть гроші бригадам. Збільшіть ПДФО в їхньому розпорядженні. Четверта позиція – поставте наш проєкт закону про захист бізнес-клімату. Бо єдині, хто утримує нашу армію, є платники податків України. А силовики, замість того щоб ходити на фронт, дуже люблять живитися в офісах українського бізнесу», – наголосив Порошенко.

«Наступне питання – наш рух в Євросоюз. Ви обіцяли, що переговори почнуться в березні 2024 року. Де? І ми маємо негайно поставити на голосування постанову про імплементацію резолюції Європейського Парламенту, в тому числі і щодо відряджень депутатів», – зазначив лідер «Євросолідарності».

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