Яких змін зазнала оборонна промисловість з початку повномасштабного вторгнення? Та як має розвиватися у мовах війни?

19 березня у Києві відбулася вже восьма зустріч в рамках спецпроєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. І цього разу спікери та гості дискусійної панелі обговорювали стан української промисловості на третій рік війни.

Спікерами панелі: "Як нам виграти війну: перспективи та виклики української промисловості" були:

Андрій Лебеденко, заступник Головнокомандувача ЗСУ; Фото: Макс Требухов Андрій Лебеденко, заступник Головнокомандувача ЗСУ

Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України; Фото: Макс Требухов Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України

Герман Сметанін, генеральний директор "Укроборонпрому"; Фото: Макс Требухов Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»

Сергій Притула, засновник благодійного Фонду Сергія Притули; Фото: Макс Требухов Сергій Притула, засновник благодійного Фонду Сергія Притули

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group. Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Яких змін зазнала оборонна промисловість з початку повномасштабного вторгнення? Чи можна говорити по забезпечення фронту озброєнням українського виробництва? Чого Україна потребує в першу чергу та як покривати потреби? Чи достатня залученість приватного бізнесу до цих процесів? Яка роль волонтерського середовища? Чи існує зброя перемоги? Ці та інші питання обговорювалися під час дискусії.

“Прорив (на фронті. - Ред.) може бути тільки за рахунок технологій. І сьогодні в державі створена інноваційна екосистема, яка дозволяє поєднати виробництво, науку і Збройні сили України”, - зазначив заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.

Фото: Макс Требухов Андрій Лебеденко (ліворуч) та Герман Сметанін

За словами генерального директора генерального директора “Укроборонпрому” Германа Сметаніна, за минулий рік підприємства АТ “Українська оборонна промисловість” наростили виробництво рівно у два рази - виробили ву тисячу разів більше озброєння і техніки, ніж роком раніше.

“Та потреби фронту на сьогодні більші, ніж обсяги виробництва всього ОПК України та й більшості ОПК країн Європи та світу. На сьогодні ми воюємо з країною, яка з державного бюджету на закупівлю озброєнь і військової техніки витрачає шалені кошти. З нею можуть конкурувати виключно одиниці країн у світі, які можуть дозволити собі такі видатки”, - заявив Сметанін.

Попри це, зазначає заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ганна Гвоздяр, на фронті стає більше українського озброєння та техніки різного типу.

Фото: Макс Требухов Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України

“Я тут погоджуюсь, що інновації, технологічний розвиток є для нас ключиком до перемоги, проте ми не можемо забувати про традиційне озброєння, виробництво якого нам, по-перше, треба нарощувати, і ми нарощуємо. І про позиції, які потребують щоденного вдосконалення. Власне, класна комунікація зі Збройними силами України дає нам можливість покращувати і удосконалювати наше озброєння і техніку щодня, тому я вважаю, що це матиме зовсім скоро свої плоди”, - вважає Гвоздяр.

“Якщо ми хочемо бути суб'єктом, якщо хочемо справжньої перемоги, якщо хочемо перемоги довгострокової, реальної незалежності, ми маємо забезпечувати себе боєприпасами. Не тільки трошки додавати, а виготовляти повний цикл”, - вважає бізнесмен Ігор Ліскі. На його думку, залучення приватного бізнесу до ОПК на сьогодні не є достатньою.

На думку Сергія Притули, Україні слід подумати над новими ринками - в контексті виробництва озброєння - і новими партнерствами.

Фото: Макс Требухов Сергій Притула, засновник благодійного Фонду Сергія Притули

“Ми радісно вітаємо новини про те, що Rheinmetall хоче відкрити чотири заводи в Україні. Ми радо вітаємо новину, що шведи будуть бронетехніку виробляти в Україні. Сюди заходить компанія Baykar робити “Bayrаktar”, Akinci тощо. Але, може, нам треба з українськими грошима пробувати заходити в ту саму Чехію. В Болгарії всі заводи, які виробляють снаряди 152 міліметри, працюють на нас. Але цього, очевидно, недостатньо. Треба заходити, не знаю, в Боснію, куди завгодно. Пробувати відкривати якісь спільні підприємства”, - припустив волонтер.

Повна дискусія, а також виступи усіх спікерів будуть опубліковані на LB.ua найближчим часом.

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Андрій Лебеденко, заступник Головнокомандувача ЗСУ

Фото: Макс Требухов Cергій Притула

Фото: Макс Требухов Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України

Фото: Макс Требухов Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Фото: Макс Требухов Андрій Лебеденко, заступник Головнокомандувача ЗСУ

Фото: Макс Требухов Герман Сметанін та Андрій Лебеденко

Фото: Макс Требухов Зліва-направо: Ігор Ліскі, Сергій Притула та Ганна Гвоздяр

Фото: Макс Требухов Спікери під час дискусії

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, засновник Центру підтримки аеророзвідки, під час дискусії

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Віктор Таран, Політолог, голова Центру «Ейдос», старший офіцер ЗСУ

Фото: Макс Требухов Андрій Лебеденко ( в центрі)

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Єлизавета Ясько , народний депутат України IX скликання, політолог

Фото: Макс Требухов Сергій Притула та Ганна Гвоздяр

Фото: Макс Требухов Олексій Ліпіріді, волонтер, військовослужбовець ЗСУ

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Галина Алмазова, підприємець, волонтерка, парамедик, військовослужбовець, молодший лейтенант ЗСУ

Фото: Макс Требухов Спікери під час дискусії

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна під час дискусії

Фото: Макс Требухов Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський

Фото: Макс Требухов радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Фото: Макс Требухов Андрій Лебеденко( ліворуч) та Герман Сметанін