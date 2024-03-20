Президент України закликав країни взяти участь у Глобальному саміті миру

Він закликав змусити Росію повернутися до правил, щоб "вилікувати світовий порядок від крихкості"

Президент України Володимир Зеленський виступив на третьому Саміті за демократію і закликав всі країни світу приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії. Він заявив, що Україна пропонує рівновагу між силою і правилами.

"Зараз немає сенсу окремо зосереджуватися на описі того, якою крихкою є глобальна ситуація. Всі розуміють реальний стан. Ключові стовпи сучасного світу, заснованого на правилах, на жаль, послаблені, якщо не зламані. Світ тепер робить більше ставок на силу, а не на правила", – зазначив Зеленський.

Він додав, що сила й правила не є взаємовиключними. Тому Україна пропонує рівновагу між силою та правилами, і це є сенсом Формули миру.

"Ми зневажаємо колонізаторський погляд на світ, який розподіляє нації між так званими великими державами чи геополітичними полюсами. Кожна нація має значення. І зараз, прагнучи до справедливого завершення злочинної російської війни проти нашого народу, ми хочемо дати кожній нації впевненість, що її безпека буде непорушною", – зказав глава України.

За його словами, це стане можливим, війна завершиться не на умовах агресора і не на нав’язаних умовах, а "на умовах нації, на яку напали".

Зеленський заявив, що так буде справедливо, і це має стати новим глобальним правилом, яке буде підтримане глобальною єдністю з достатньою силою. Також він запросив всі країни взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії.

"Зараз ми готуємо інавгураційний Глобальний саміт миру у Швейцарії, і я запрошую до участі всіх вас, усі нації світу, які поважають міжнародний порядок, заснований на правилах. Ваш голос важливий", – наголосив президент.

Він закликав змусити Росію повернутися до правил, щоб "вилікувати світовий порядок від крихкості".

"Це життєвий інтерес і для Європи, і для Близького Сходу, і Африки, і Індо-Тихоокеанського регіону, і всіх інших частин світу. Коли це спрацює для України та проти такого агресора, це спрацює для всіх і проти будь-якого агресора. З початком цієї війни Росія намагалася влаштувати для нас пекло – знищила всі аспекти безпеки. І крок за кроком ми відновлюємо безпеку для нашого народу та для всіх наших партнерів", – додав Зеленський.

Очільник України нагадав, як Росія заблокувала українські порти й почала знищувати аграрну інфраструктуру.

"Наша рішучість і глобальна співпраця дали надзвичайний результат. Ми відновили стабільність глобального продовольчого ринку, знявши російську блокаду частини наших портів і поновивши постачання агропродукції. Вже десятки мільйонів тонн українського продовольства доправлено в Африку, Азію, Європу", – нагадав президент.

Також він згадав програму "Зерно з України", завдяки якій уже доправлено десятки тисяч тонн зерна, пшениці в Ємен, Сомалі, Нігерію, Судан, Ефіопію.

Зеленський повідомив, що зараз разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН опрацьовуються нові маршрути для програми, щоб допомогти подолати голод у Газі, Малаві, Демократичній Республіці Конго та інших країнах. "За кілька днів до Судану прибуде новий вантаж з України. Ми довели, що можемо відновлювати продовольчу безпеку, і я запрошую всіх приєднуватися до реалізації і цього, і всіх інших пунктів нашої Формули миру", – зазначив Зеленський.