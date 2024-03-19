Зеленський поспілкувався із Шарлем Мішелем напередодні засідання Євроради

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із очільником Європейської ради Шарлем Мішелем напередодні засідання. Обговорили вступ України до ЄС, а також збільшення постачання артилерійських боєприпасів.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Політики спілкувалися про наступні кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.
Крім того, сторони приділили увагу можливостям збільшення постачання в нашу країну артилерійських боєприпасів.
Також зачепили тему важливості продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Володимир Зеленський наголосив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни.
Глава України та президент Євроради обмінялися очікуваннями від ювілейного, 25-го Саміту Україна – Євросоюз, який незабаром.
Володимир Зеленський також подякував Шарлю Мішелю за затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру (EPF) спеціального Фонду допомоги Україні обсягом 5 млрд євро.
- Засідання Ради асоціації Україна-ЄС, на якому обговорюватимуться політичні питання та двосторонні відносини, відбудеться 20 березня о 9.30.
- Рада міністрів закордонних справ ЄС, в роботі якої взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, ухвалила рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.
- Раніше стало відомо, що у ЄС тривають дискусії щодо планів створити новий фонд для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновлення Європейського фонду миру (EPF).
- Наразі у межах чинного фонду держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Києву. Розмір фонду кілька разів розширювали, але рішення щодо виділення і витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Такий підхід дозволив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відкласти чи накласти вето на допомогу Україні.
- Нещодавно президент Європейської Ради Шарль Мішель проаналізував ситуацію з війною в Україні та європейську готовність протистояти російській агресії і зазначив, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення "стало зрозуміло, що Росія не зупиниться на Україні, як вона не зупинилася у Криму десять років тому".