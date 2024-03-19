Зеленський поспілкувався із Шарлем Мішелем напередодні засідання Євроради

Крім іншого, під час розмови приділили увагу можливостям збільшення постачання в нашу країну артилерійських боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із очільником Європейської ради Шарлем Мішелем напередодні засідання. Обговорили вступ України до ЄС, а також збільшення постачання артилерійських боєприпасів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Політики спілкувалися про наступні кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.

Крім того, сторони приділили увагу можливостям збільшення постачання в нашу країну артилерійських боєприпасів.

Також зачепили тему важливості продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Володимир Зеленський наголосив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни.

Глава України та президент Євроради обмінялися очікуваннями від ювілейного, 25-го Саміту Україна – Євросоюз, який незабаром.

Володимир Зеленський також подякував Шарлю Мішелю за затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру (EPF) спеціального Фонду допомоги Україні обсягом 5 млрд євро.