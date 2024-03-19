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Молдова висилає одного з російських дипломатів через вибори у невизнаному Придністров'ї

Водночас російському послу вручено ноту протесту. У невизнаному Придністров’ї було відкрито шість дільниць для голосування, хоча МЗС Молдови дозволило відкрити лише одну виборчу дільницю – у Кишиневі.

Молдова висилає одного з російських дипломатів через вибори у невизнаному Придністров'ї
російський посол у Молдові Олег Васнєцов
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що вручило ноту протесту російському послу Олегу Васнєцову через відкриття дільниць для голосування на виборах президента Росії, повідомляє DW. 

Посол РФ був також офіційно повідомлений про те, що у зв'язку з цим один із співробітників російського посольства оголошений персоною нон грата на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.

У так званій "Придністровській Молдавській Республіці" було відкрито шість дільниць для голосування під час виборів президента РФ. Хоча МЗС Молдови дозволило відкрити лише одну виборчу дільницю – у Кишиневі.

Як наголосили у відомстві, відкриття виборчих дільниць на території невизнаного Придністров'я "порушує міжнародне право, підриваючи суверенітет та територіальну цілісність Молдови".

Минулого тижня МЗС Молдови попередило, що Кишинів обіцяє відповідь, якщо Росія проведе вибори президента у Придністров'ї. На попередніх виборах у Придністровському регіоні Молдови росіяни повідкривали 24 виборчі дільниці.

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