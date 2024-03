Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи

Від редакції: Колонка «Ukraine is fighting two wars at once» вийшла в The Telegraph. Публікуємо її переклад.

Зараз, коли Україна вже третій рік захищається від розпочатої Росією незаконної та варварської війни, коли сотні тисяч людей стали вимушеними переселенцями й оплакують втрату близьких, багато хто міг би очікувати, що українці зануряться у внутрішні справи й захочуть зосередитися на відбудові власної країни.

Але навіть попри жахи путінської війни, мене надихає постійне прагнення українців простягнути руку світу й допомогти тим, хто також бореться у відчайдушних обставинах. Ніщо краще не ілюструє це, ніж гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine, що є частиною формули миру президента Зеленського.