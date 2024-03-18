Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи

Започаткована у 2022 році, ця програма постачає вкрай необхідне продовольство у країни Африки, Азії та Близького Сходу, чиє населення стикається з гострою нестачею продовольства та з потенційним голодом. У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН понад 30 країн і міжнародних організацій приєдналися до України в реалізації цієї ініціативи, і до кінця 2023 року 170 000 тонн зерна було відправлено до країн, які переживають найскладніші продовольчі кризи, зокрема, до Ефіопії, Сомалі, Кенії та Ємену. У перші місяці 2024 року до цього списку додалися ще дві країни — Нігерія та Судан, де зерно й пшеничне борошно, отримане з України, є вкрай необхідним рятівним колом для вразливих верств населення.
Тривалий конфлікт і постійне насильство на північному сході Нігерії призвели до переміщення 2,2 мільйона людей і створили загрозу для продовольчої безпеки ще 4,4 мільйона, а ціни на основні продукти харчування зростають. 25 000 тонн зерна, які прибули з України в Порт-Харкорт минулого місяця, полегшать тягар для багатьох людей, які інакше не мали б легкого доступу до продовольства.
У Судані, де триває збройний конфлікт і дотепер панує найбільша у світі криза внутрішнього переміщення, половина з 50-мільйонного населення потребує продовольчої допомоги, з них майже 8 мільйонів мусили покинути свої домівки. Нещодавно у країну прибули 7 665 тонн пшеничного борошна — протягом місяця це допоможе прогодувати понад мільйон суданців, які постраждали від конфлікту.
Понад 22 млн тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем
Україна допомагає народам, що стикаються з гострим голодом, і це демонструє турботу українців про інших людей у скруті по всьому світу; ба більше — підкреслює ціннісний розкол, що лежить в основі російської війни — між вірою в спільну людяність і мирне співіснування та використанням брутальної агресії, щоб загарбати територію та підкорити інших силою.
Адже Grain from Ukraine підтримує не лише тих, хто потерпає від наслідків внутрішнього конфлікту, і не лише українців, які страждають через російське вторгнення. Наслідки путінської війни відчуваються набагато далі, і не в останню чергу 70 мільйонами людей по всьому світу, які зараз перебувають на межі голоду. Руйнуючи ланцюги постачання, які раніше дозволяли Україні експортувати продовольство до решти світу, Росія примножує жертви свого вторгнення й демонструє, чому Україна та її союзники повинні перемогти.
Більшість з вас, хто читає цей текст, знайомі з картинами війни, які зображають силу духу й рішучість українців, котрі захищають свою батьківщину, свої сім'ї та свій спосіб життя. Рішучість України дати відсіч російським загарбникам можна порівняти лише з непохитним прагненням навіть під час війни відігравати свою роль в іншому важливому конфлікті: боротьбі з голодною смертю, відсутністю продовольчої безпеки та критичним голодом. Спираючись на успіх програми Grain from Ukraine, є плани розширити глобальну програму допомоги на інші країни та збільшити асортимент продовольчих товарів.
Як неодноразово наголошував президент Зеленський, голод ніколи більше не повинен використовуватися як зброя проти свободи людей. Україна сповнена рішучості навіть у найтемніший час свого існування як нації залишатися точкою світла для тих, хто стикається з критичним голодом, і маяком надії для цінностей, за які борються на полях битв на сході України. Вільний світ не повинен дозволити згаснути світлу й надії.