Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи

Але навіть попри жахи путінської війни, мене надихає постійне прагнення українців простягнути руку світу й допомогти тим, хто також бореться у відчайдушних обставинах. Ніщо краще не ілюструє це, ніж гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine , що є частиною формули миру президента Зеленського.

Зараз, коли Україна вже третій рік захищається від розпочатої Росією незаконної та варварської війни, коли сотні тисяч людей стали вимушеними переселенцями й оплакують втрату близьких, багато хто міг би очікувати, що українці зануряться у внутрішні справи й захочуть зосередитися на відбудові власної країни.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: глава ОПУ Андрій Єрмак, президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, президент Швейцарії Ален Берсе і президент Литви Інгріда Шимоніте під час Міжнародного саміту з питань продовольчої безпеки «Зерно з України»

Започаткована у 2022 році, ця програма постачає вкрай необхідне продовольство у країни Африки, Азії та Близького Сходу, чиє населення стикається з гострою нестачею продовольства та з потенційним голодом. У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН понад 30 країн і міжнародних організацій приєдналися до України в реалізації цієї ініціативи, і до кінця 2023 року 170 000 тонн зерна було відправлено до країн, які переживають найскладніші продовольчі кризи, зокрема, до Ефіопії, Сомалі, Кенії та Ємену. У перші місяці 2024 року до цього списку додалися ще дві країни — Нігерія та Судан, де зерно й пшеничне борошно, отримане з України, є вкрай необхідним рятівним колом для вразливих верств населення.

Тривалий конфлікт і постійне насильство на північному сході Нігерії призвели до переміщення 2,2 мільйона людей і створили загрозу для продовольчої безпеки ще 4,4 мільйона, а ціни на основні продукти харчування зростають. 25 000 тонн зерна, які прибули з України в Порт-Харкорт минулого місяця, полегшать тягар для багатьох людей, які інакше не мали б легкого доступу до продовольства.

Фото: EPA/UPG Cуданка просіває зерно надане Всесвітньою продовольчою програмою в таборі Арара, на захід від Дарфуру.

У Судані, де триває збройний конфлікт і дотепер панує найбільша у світі криза внутрішнього переміщення, половина з 50-мільйонного населення потребує продовольчої допомоги, з них майже 8 мільйонів мусили покинути свої домівки. Нещодавно у країну прибули 7 665 тонн пшеничного борошна — протягом місяця це допоможе прогодувати понад мільйон суданців, які постраждали від конфлікту.

Україна допомагає народам, що стикаються з гострим голодом, і це демонструє турботу українців про інших людей у скруті по всьому світу; ба більше — підкреслює ціннісний розкол, що лежить в основі російської війни — між вірою в спільну людяність і мирне співіснування та використанням брутальної агресії, щоб загарбати територію та підкорити інших силою.

Адже Grain from Ukraine підтримує не лише тих, хто потерпає від наслідків внутрішнього конфлікту, і не лише українців, які страждають через російське вторгнення. Наслідки путінської війни відчуваються набагато далі, і не в останню чергу 70 мільйонами людей по всьому світу, які зараз перебувають на межі голоду. Руйнуючи ланцюги постачання, які раніше дозволяли Україні експортувати продовольство до решти світу, Росія примножує жертви свого вторгнення й демонструє, чому Україна та її союзники повинні перемогти.

Фото: EPA/UPG Anna-Theresa з українським зерном проходить через Босфор, Стамбул, Туреччина, 3 вересня 2023 року Балкерз українським зерном проходить через Босфор, Стамбул, Туреччина, 3 вересня 2023 року

Більшість з вас, хто читає цей текст, знайомі з картинами війни, які зображають силу духу й рішучість українців, котрі захищають свою батьківщину, свої сім'ї та свій спосіб життя. Рішучість України дати відсіч російським загарбникам можна порівняти лише з непохитним прагненням навіть під час війни відігравати свою роль в іншому важливому конфлікті: боротьбі з голодною смертю, відсутністю продовольчої безпеки та критичним голодом. Спираючись на успіх програми Grain from Ukraine, є плани розширити глобальну програму допомоги на інші країни та збільшити асортимент продовольчих товарів.

Як неодноразово наголошував президент Зеленський, голод ніколи більше не повинен використовуватися як зброя проти свободи людей. Україна сповнена рішучості навіть у найтемніший час свого існування як нації залишатися точкою світла для тих, хто стикається з критичним голодом, і маяком надії для цінностей, за які борються на полях битв на сході України. Вільний світ не повинен дозволити згаснути світлу й надії.