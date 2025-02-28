​Бухгалтерія війни – 2025

На 1100-й день великої війни росіяни втратили, за окремими оцінками, 471 367 убитими, зниклими безвісти, полоненими і дезертирами та ще 1 042 398 пораненими і хворими.

Фото: Проєкт «Хочу найти» Військовослужбовці РФ, які здалися в полон під н.п. Максимівка Донецької обл

Почастішали звернення з Росії до українського проєкту «Хочу найти», котрий допомагає шукати зниклих безвісти росіян. З початку року їх було 8 548, а з початку великої війни — близько 60 000. З українського боку кількість зниклих безвісти також зросла, це має логічне пояснення: ми відступали, залишали тіла загиблих побратимів на території, яку загарбав ворог, а вимагати від дикунів дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права марно, тому так буде до ідентифікації.

2024 рік на українській землі зустріли 692 000 росіян, а провели його лише 540 000. Усіх інших до пекла провели Сили оборони України. Але ж кращий у світі балет не може виступати скороченою трупою. ГОМУ ГШ ЗС РФ повідомило, що за рік призвало 370 000 «добровольців». Ми їх бачили, зараз багато лежить по полях-посадках-руїнах на лінії бойового зіткнення. Потім до 370 000 додали 53 100 амністованих зеків і 3 900 найманців (така дивовижна категорія — випускники «університету спецпризначення в Гудермесі, Чечня»). Вийшло 427 000.

Фото: EPA/UPG

Тямущі люди виявили в бюджеті Росії розбіжності між виділеним фінансуванням і кількістю контрактників, котрі мали б його отримати. Цікаві факти: зеки, що уклали контракти, виплат за це від МО не отримують, хоча їм гроші й обіцяють. Повз виплати пролітають «добровольці» загонів БАРС, адже в них станом на 2022-й були не контракти, а трудові договори з МО, тому ні гробових, ні підписних, ні за поранення їм не належить. Навіщо ламати хорошу традицію і починати щось виплачувати?! Не жили заможно, то й нема чого починати.

Залишається питання «як, отримавши 427 000 поповнення, російське угруповання скоротилося за рік на 152 000?». З червня втрати ворога перевищували чисельність поповнень. На початку осені баланс трохи вирівнявся, але просів у грудні. У січні 2025-го на контракт перевели 16 000 осінніх строковиків і показали Путіну красиву новорічну статистику. Але ж ми спостерігаємо штурмові групи як не на милицях, то сильно забинтовані. У росіян уже з'явився новий термін для полків, укомплектованих недолікованими, котрих женуть із госпіталів на передову, — каліч-полк. Симптоматично, погодьтеся.

російські «каліч-полки». Поранених окупантів далі женуть на штурми.



Якось робив детальний випуск про це явище.



До таких заходів ворог вдається далеко не тому, що в нього все йде добре. pic.twitter.com/Dxpvk8x5Vj — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 8, 2024

Підсумуємо: на 01.01.2024 проти України на її території та поблизу воювали 692 000. Упродовж року надійшло ще 427 000, тобто стало 1 119 000. На кінець року залишилося 540 000. Різниця — втрати всіх категорій, включно з полоненими(їх небагато, значно менше, ніж поранених, хворих, зниклих безвісти, дезертирів). Тобто ми бачимо, що противник втратив за 2024 більшу частину свого угруповання.

Як це все вплинуло на лінію фронту? Ми на картах Deep Stateбачимо, що «стратегічна наступальна операція на Південно-Західному ТВД» перетворилася на декілька операцій, які проводять одночасно на окремих напрямках за єдиним замислом і планом.

Просуваючись від Авдіївки до Покровська, наприклад, противник розгубив по дорозі 35 000 бійців, угруповання військ «Центр» зменшилося зі 110 000 до 75 000. Сьогодні вороже командування вирішує, чи продовжувати під Покровськом, чи відкритий новий, Костянтинівський напрямок. На користь другого рішення свідчить перегрупування 8-ї армії, яку перекинули з-під Курахового на Торецький напрямок.

Фото: тг-канал Сергія Стерненка Втрати армії окупантів на Харківському напрямку

Також зрозуміло, що ворог розтринькав стратегічні резерви — як не всі, то більшу частину — і провести одночасно дві наступальні операції рівня армії або декількох армій не зможе (під Покровськом — 41-ша та 2-га армії, під Торецьком — 51-ша і 8-ма). Сюди слід додати намір захопити якомога більше української землі ДО гіпотетичних переговорів, яка спонукає противника наступати навіть там, де ні можливостей, ні сенсу немає.

І ось тут заховався наш шанс: раптовий потужний удар по такому місцю, де противник виснажений (весь час наступати можна, але без резервів результатів наступів не компенсувати, такі ділянки будуть ослаблені), може зруйнувати фронт.

Єдина умова — у нас мають бути резерви для цього.