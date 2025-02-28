На фронті відбулося 128 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Вчора ворог завдав ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБів.

Розпочалася 1101 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 128 боєзіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБів. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 - із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Краснопілля Сумської області; Галаганівка Чернігівської області; Рясне, Слатине, Дорошівка Харківської області; Сіверськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олексіївка, Покровськ, Удачне, Звірове, Олександро-Калинове, Гродівка, Надіївка, Горіхове, Новопіль Донецької області; Кам’янське, Малі Щербаки, Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Придніпровське, Тарасівка, Інгулець Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБів, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника та три ворожі артилерійські системи.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 172 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 126 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки окупантів.