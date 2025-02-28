Росія вже втратила в Україні майже 875 000 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 875 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 874560 (+1060)

танків ‒ 10222 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17)

артилерійських систем – 23847 (+54)

РСЗВ – 1303 (+1)

засоби ППО ‒ 1087 (+0)

літаків – 370 (+0)

гелікоптерів – 331 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172)

крилаті ракети ‒ 3085 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126)

спеціальна техніка ‒ 3763 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували 8790 російських окупантів.