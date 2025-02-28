За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 875 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 874560 (+1060)
- танків ‒ 10222 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17)
- артилерійських систем – 23847 (+54)
- РСЗВ – 1303 (+1)
- засоби ППО ‒ 1087 (+0)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172)
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126)
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+4).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували 8790 російських окупантів.