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Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні майже 875 000 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 875 000 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 874560 (+1060)
  • танків ‒ 10222 (+13) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17)
  • артилерійських систем – 23847 (+54) 
  • РСЗВ – 1303 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1087 (+0)
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172) 
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126)
  • спеціальна техніка ‒ 3763 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували 8790 російських окупантів

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