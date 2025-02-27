Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів поранений мирний мешканець.

Сьогодні, 27 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 106 вибухів.

Зокрема, Ворожбянську громаду атакували дроном, пошкоджено приватний будинок та приватний автомобіль.

Також дронами атакували Глухівську громаду, поранення отримала цивільна особа.

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та дронами, а по Хотінській - КАБами.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала дроном, мінометами та гранатометом, а Краснопільську - артилерією та дронами.

По Юнаківській громаді загарбники вдарили з артилерії та КАБами, по Есманьській - мінометами та дронами, а по Зноб-Новгородській - артилерією.

Дронами окупанти атакували і Білопільську, Путивльську та Шалигинську громади.