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Росія атакувала «шахедами» Запоріжжя (оновлення)

Відомо про потерпілу.

Росія атакувала «шахедами» Запоріжжя (оновлення)
обстріл Запоріжжя 27 лютого 2025 року
Фото: Telegram/Іван Федоров

Увечері 27 лютого росіяни атакували Запоріжжя «шахедами».

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, вибуховою хвилею були пошкоджені квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

«Постраждала жінка. Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям», - заявив очільник області.

Оновлення. Федоров попередив про загрозу застосування росіянами КАБів.

Щодо потерпілої у Запоріжжі, то 82-річну жінку забрали до однієї з міських лікарень.

обстріл Запоріжжя 27 лютого 2025 року
Фото: Telegram/Іван Федоров
обстріл Запоріжжя 27 лютого 2025 року

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