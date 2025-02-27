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СБУ затримала двох колаборантів, які співпрацювали з РФ під час окупації Херсона

Зараз вони перебувають під вартою.

СБУ затримала двох колаборантів, які співпрацювали з РФ під час окупації Херсона
Херсон
Фото: З відкритих джерел

Служба безпеки України повідомила, що затримала двох колаборантів, які співпрацювали з росіянами під час окупації Херсона - вони вступили до так званого «МНС РФ».

Серед зловмисників - колишній військовий, який погодився очолити «управління з реагування на надзвичайні ситуації» у лавах псевдоустанови, а також «головна економістка головного управління МНС РФ у Херсонській області».

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Колаборант залучав особовий склад та спецтехніку для потреб окупантів, що воювали на південному фронті, допомагав облаштовувати укріпрайони та блокпости, а також переправляти на фронт зброю та боєприпаси під виглядом гуманітарних конвоїв. Інша зловмисниця відповідала за впровадження «рубльової зони» у псевдовідомстві, а також закликала місцевих жителів підтримувати росіян у війні проти України.

В СБУ додали, що після звільнення Херсона колаборантка влаштувалася до міської філії Держпродспоживслужби, подавши при цьому недостовірні анкетні дані. Тоді жінка спробувала втекти до Миколаївської області.

Співробітники СБУ затримали колаборантку на одному з блокпостів у південному регіоні.

Зловмисники отримали підозри у колабораційній діяльності. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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