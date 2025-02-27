За минулу добу в екосистемах України сталося майже 450 пожеж.

Про це повідомляє ДСНС.

“Масштабні пожежі в Україні – навіть узимку! Майже 450 пожеж за минулу добу в екосистемах! Понад 228 га української землі перетворилися на згарище… Під загрозою будинки, тварини, а головне – життя людей! Якщо вже зараз горить так масштабно, то що буде навесні, коли люди почнуть проводити толоки?” – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають не палити сухостій – це злочин, за який передбачається штраф від 3060 до 6120 грн. А в разі масштабних наслідків – кримінальна відповідальність.