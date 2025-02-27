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Міноборони показало партнерам з НАТО роботу бойової системи DELTA

Також відомство продемонструвало партнерам з Альянсу роботу платформи штучного інтелекту Avengers та технологію для ідентифікації дружніх безпілотних систем UA DRONE ID.

Міноборони показало партнерам з НАТО роботу бойової системи DELTA
Фото: Міноборони

Міноборони України показало партнерам з НАТО, як в умовах реальних бойових дій працюють бойова система DELTA, платформа штучного інтелекту Avengers та технологія для ідентифікації дружніх безпілотних систем UA DRONE ID.

Демонстрація практичного застосування цих передових розробок відбулась на конференції НАТО TIDE Sprint 2025 у Гельсінкі, повідомляє Міноборони. 

«Ми привозимо не просто концепції, а реальні бойові технології, випробувані в умовах війни. Показуємо, як цифрові продукти мають працювати на полі бою – швидко, надійно та з урахуванням реальних потреб військових. Війна змушує нас розробляти рішення, які не просто інноваційні, а критично необхідні для відбиття російської навали», – розповіла підполковник Єлизавета Бойко, начальник відділу Центру інновацій.

Представники Міноборони розповіли партерам з НАТО, як DELTA долає виклики війни та чому постійна взаємодія розробників і військових важлива для створення ефективних рішень. Окрему увагу приділили питанням захисту даних у системі. Військово-Морські Сили України показали роботу DELTA в морських операціях. Бойова система вже стала незамінною для координації сил, ухвалення оперативних рішень і управлінні бойовими діями на воді.

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Також оборонне відомство показало приклади реального застосування ШІ-платформи Avengers у бойових умовах. Україна наразі є власником найбільшої кількості точних даних про вигляд техніки ворога. Це дозволяє створювати інноваційні інструменти з використанням штучного інтелекту для покращення автовиявлення ворожої техніки.

Представники НАТО відзначили високий рівень українських технологій та наголосили, що DELTA є найбільш взаємосумісною системою навіть серед країн Альянсу, що відкриває нові можливості для співпраці та інтеграції.

«Сучасна війна – це не лише про зброю, а й про технологічну перевагу. Ми створюємо рішення, які допомагають нашим військовим бачити більше, реагувати швидше та діяти точніше. DELTA та Avengers – це не просто інновації, а реальні бойові інструменти, які щодня наближають нашу перемогу. Завдяки цим технологіям Україна зберігає лідерство у сфері цифрових бойових систем», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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